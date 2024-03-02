Возгорание возникло на балконе в районе КТО в Карабулаке. Стоп-кадр видео RT на русском от 02.03.24, https://t.me/rt_russian/191375

02 марта 2024, 22:03

Обнародованы видеозаписи с места событий в Карабулаке

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Боевики в Карабулаке при попытке задержания открыли огонь по силовикам, идет бой, жильцы близлежащих домов эвакуированы, сообщил Национальный антитеррористический комитет. На видеозаписях с места событий слышна интенсивная стрельба, горит один из балконов.

Как писал "Кавказский узел", правительство Ингушетии сообщило, что в части Карабулака сегодня вечером введен режим контртеррористической операции, она проводится в границах четырех улиц в центре города.

Режим КТО, предусмотренный федеральным законом "О противодействии терроризму", допускает удаление людей с отдельных участков местности и объектов, а также ряд иных ограничений, говорится в справке "Кавказского узла" "Режим контртеррористической операции (КТО)".

Официальное сообщение о КТО в Карабулаке распространил Национальный антитеррористический комитет.  "Боевики в Карабулаке при попытке задержания открыли огонь по силам правопорядка. Правоохранители вступили в бой с преступниками. Жители прилегающих к району обнаружения террористов домов эвакуированы", - процитировало сообщение комитета "РИА "Новости".

КТО в Карабулаке проводится в районе многоквартирных домов, сообщило ТАСС со ссылкой на оперативные службы Ингушетии. "Основная работа идет на улице Осканова в районе многоквартирных домов. Силовиками обстреливается квартира в одном из домов на этой улице, расположенная на третьем этаже", — сказал собеседник.

В жилом доме в Карабулаке скрывается около пяти или шести боевиков, которые готовили теракты, сообщило Russia today со ссылкой на собственные источники. На опубликованном в Telegram-канале издания видео слышна интенсивная стрельба и виден взрыв. Также горит один из балконов в многоэтажке.

Два видео с места события опубликовали в своем телеграм-канале "Известия". На обоих видеороликах слышна интенсивная стрельба у многоквартирных домов, видны группы силовиков. Также на видео запечатлен взрыв.

Звуки стрельбы слышны на улице, на которой идет интенсивной дорожное движение, следует из видео, опубликованного в Telegram-канале Mash.

Глава республики Махмуд-Али Калиматов призвал жителей "не поддаваться панике и сохранять спокойствие", а также доверять только официальной информации. "Ситуация в городе находится под контролем правоохранительных органов", - написал он в своем Telegram-канале.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Родные жителя Ингушетии попросили его сдаться силовикам", "Источники сообщили о задержании пособника террористов в Ингушетии", "Перестрелка в Ингушетии с силовиками стала вторым вооруженным инцидентом за 20 дней".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

02 марта 2024, 21:10

02 марта 2024, 20:49

02 марта 2024, 19:58

  • Обстоятельства смерти Шуайбова вызвали вопросы у его близких

    Уроженец Дагестана Мурад Шуайбов, найденный мертвым в помещении камерного типа через два дня после перевода в другую колонию, заявлял, что не будет просить о переводе туда, сообщили его близкие. Выяснить обстоятельства смерти заключенного обязано региональное управление СКР, указали бывшие члены Общественной наблюдательной комиссии.

02 марта 2024, 19:00

02 марта 2024, 18:02

  • Военный из Северной Осетии убит на Украине

    Тамерлан Исмаилов погиб в военной операции на Украине, сообщила администрация Моздокского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 262 бойцов из Северной Осетии.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи