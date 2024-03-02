Обнародованы видеозаписи с места событий в Карабулаке

02 марта 2024, 22:03

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Боевики в Карабулаке при попытке задержания открыли огонь по силовикам, идет бой, жильцы близлежащих домов эвакуированы, сообщил Национальный антитеррористический комитет. На видеозаписях с места событий слышна интенсивная стрельба, горит один из балконов.

Как писал "Кавказский узел", правительство Ингушетии сообщило, что в части Карабулака сегодня вечером введен режим контртеррористической операции, она проводится в границах четырех улиц в центре города.

Режим КТО, предусмотренный федеральным законом "О противодействии терроризму", допускает удаление людей с отдельных участков местности и объектов, а также ряд иных ограничений, говорится в справке "Кавказского узла" "Режим контртеррористической операции (КТО)".

Официальное сообщение о КТО в Карабулаке распространил Национальный антитеррористический комитет. "Боевики в Карабулаке при попытке задержания открыли огонь по силам правопорядка. Правоохранители вступили в бой с преступниками. Жители прилегающих к району обнаружения террористов домов эвакуированы", - процитировало сообщение комитета "РИА "Новости".

КТО в Карабулаке проводится в районе многоквартирных домов, сообщило ТАСС со ссылкой на оперативные службы Ингушетии. "Основная работа идет на улице Осканова в районе многоквартирных домов. Силовиками обстреливается квартира в одном из домов на этой улице, расположенная на третьем этаже", — сказал собеседник.

В жилом доме в Карабулаке скрывается около пяти или шести боевиков, которые готовили теракты, сообщило Russia today со ссылкой на собственные источники. На опубликованном в Telegram-канале издания видео слышна интенсивная стрельба и виден взрыв. Также горит один из балконов в многоэтажке.

Два видео с места события опубликовали в своем телеграм-канале "Известия". На обоих видеороликах слышна интенсивная стрельба у многоквартирных домов, видны группы силовиков. Также на видео запечатлен взрыв.

Звуки стрельбы слышны на улице, на которой идет интенсивной дорожное движение, следует из видео, опубликованного в Telegram-канале Mash.

Глава республики Махмуд-Али Калиматов призвал жителей "не поддаваться панике и сохранять спокойствие", а также доверять только официальной информации. "Ситуация в городе находится под контролем правоохранительных органов", - написал он в своем Telegram-канале.

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