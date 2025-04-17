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17:28, 17 апреля 2025

Аналитики оценили популярность подвергнутых задержанию ингушских имамов

Сотрудники правоохранительных органов. Фото: ФортангаОрг https://fortanga.org/2025/04/fsb-prigrozila-ugolovnymi-delami-za-akczii-v-podderzhku-ingushskih-imamov-tamashanova-i-sultygova/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ингушские имамы Мухаммад Тамасханов и Магомед Султыгов были отпущены после задержания под подписку о невыезде. Оба они были популярны среди среди последователей ислама салафитского толка.

"Кавказский узел" писал, что 10 апреля имам одной из мечетей Назрани Мухаммад Тамасханов и имам мечети в Карабулаке Магомед Султыгов задержаны, источники назвали поводом несообщение о действиях группы ранее объявленных в розыск боевиков "группе Гуражева", нападавшей на посты ДПС в Ингушетии. 

Оба имама подозреваются в недонесении о готовящемся преступлении. Вскоре после задержания они были отпущены на свободу, их правовой статус уточнить пока не удалось, сообщил ингушский правозащитник Магомед Муцольгов.

"Мухаммад Тамасханов - имам в одной из мечетей города Назрань, мечеть новая, не маленькая. Магомед Султыгов - имам одной из мечетей города Карабулак. Они оба сейчас дома. Насколько я знаю, они под подпиской о невыезде, против них возбуждено уголовное дело", - сказал Муцольгов корреспонденту «Кавказского узла».

По мнению не связанного с защитой имамов адвоката Ахмеда Костоева, подписка о невыезде означает, что скорее всего их не ожидает строгое наказание. «Возможно обойдутся назначением штрафа», - предположил Костоев.

За несообщение о преступлении (ст. 205.6 УК РФ) предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 100 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо принудительных работ на срок до 1 года, либо лишения свободы на срок до 1 года. 

Костоев отметил, что оба имама были авторитетны среди салафитов. «Мухаммад Тамасханов очень популярен среди молодежи. Его мечеть в Назарани посещает, наверное, тысячи три мусульман, если не больше. Мечеть находится в довольно большом микрорайоне. Когда Тамасханова назначали имамом, был спор с муфтиятом, поскольку в ту мечеть пытались другого имама назначить», - рассказал Костоев.

Он напомнил, что Тамасханов выступил с резонансными заявлениям после перестрелки в Wildberries. «Тамасахнов (участвовал во встрече) в аэропорту тел погибших. Он в том числе говорил и насчет политики соседей (Чечни – прим. «Кавказского узла»), - пояснил Костоев.

Отметим.  что в октябре 2024 года у Мухаммада Тамасханова прошел обыск, это случилось на фоне его публичной позиции по перестрелке у офиса Wildberries в Москве и критикой в адрес властей Ингушетии и Чечни.

Подробности инцидента у здания Wildberrie, что известно об участниках конфликта, их связи с кадыровцами и о роли, которую сыграл сам глава Чечни, читайте в справке "Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым" на "Кавказском узле".

Имам Мухаммад Султыгов не столь был активен и политические заявления не делал, указал адвокат. «Он более (классический) проповедник. Тоже довольно популярен», отметил также Костоев.

3 марта 2024 года в ходе контртеррористической операции в Карабулаке силовики убили шесть человек – по данным источников, были убиты Амирхан Гуражев, Зелимхан Цуроев, Магомед Баркинхоев, Тагир Цуроев, Микаил Тутаев и Берс Чемурзиев. Силовики объявили убитых боевиками запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". "Кавказский узел" подготовил справку "Как проходила спецоперация в Карабулаке".

Он считает, что действия силовиков в отношении двух имамов были чрезмерными. «Нельзя одобрять выходки некоторых молодых людей, которые с ножом или пистолетом бросаются на таких как они. Но причем тут религиозные деятели? Если к ним были вопросы, то не обязательно подгонять ОМОН. Можно было цивилизованно вызвать их для объяснения в полицию», - сказал Костоев, комментируя опубликованное изданием "Форатанга" видео, на котором у автомобилей, в том числе бронированного грузовика, стоит группа силовиков с оружием.

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Автор: Нахим Шеломанов

источник: корреспонденты "Кавказского узла"

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