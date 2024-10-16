Силовики отпустили ингушского имама после обыска

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Обыск у имама Мухаммада Тамасханова завершен. Имам, который который критиковал власти в связи с гибелью жителей Ингушетии в перестрелке у офиса Wildberries, находится на свободе.

Как писал "Кавказский узел", силовики в Ингушетии пришли с обыском к имаму Мухаммаду Тамасханову, который критиковал власти в связи с гибелью людей в перестрелке у офиса Wildberries, сообщили источники.

В сентябре убийство Адама Алмазова и Исламбека Эльмурзиева, которые погибли в ходе конфликта со стрельбой у офиса Wildberries в Москве, вызвало в Ингушетии широкий резонанс. Проститься с Алмазовым и Эльмурзиевым пришло множество молодежи и людей старшего возраста.

Обыск у имама Мухаммада Тамасханова завершен, сам он находится на свободе, сообщила сегодня "Фортанга".

Информация о том, что обыск закончен, размещена сегодня в 17.25 мск в телеграм-канале "Мухьаммад Тамасханов", который ведется от имени имама. "Всех троих братьев вместе с нашим имамом освободили!" - говорится в сообщении. При этом имена тех, у кого также проводился обыск, в сообщении не приведены.

Немногим ранее, в 16.22 мск, была опубликована фотография Тамасханова, который беседует с шестью мужчинами. В подписи к ней указано, что Тамасханов уже освобожден, собравшиеся ждали других задержанных.

МВД Ингушетии, по состоянию на 18.28 мск, не сообщило на своем сайте об обысках у имама.

Напомним, 18 сентября в Москве группа примерно из 30 мужчин разбила стекла у входа в бизнес-центр в Романовом переулке, где расположен офис компании Wildberries. В ответ была открыта стрельба. В результате были убиты Исламбек Эльмурзиев и Адам Алмазов, еще три спортсмена из Ингушетии были ранены. По данным источников, также была совершена попытка проникнуть в офис Wildberries в бизнес-центре "Искра-парк" у метро "Динамо".

Что известно об участниках конфликта и их связи с кадыровцами, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым".

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