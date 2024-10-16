Источники сообщили об обыске у имама в Ингушетии

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Силовики в Ингушетии пришли с обыском к имаму Мухаммаду Тамасханову, который критиковал власти в связи с гибелью людей в перестрелке у офиса Wildberries, сообщили источники.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре убийство Адама Алмазова и Исламбека Эльмурзиева, которые погибли в ходе конфликта со стрельбой у офиса Wildberries в Москве, вызвало в Ингушетии широкий резонанс. Проститься с Алмазовым и Эльмурзиевым пришло множество молодежи и людей старшего возраста.

У имама ингушской мечети Мухаммада Тамасханова проходит обыск, сообщил источник, близкий к Тамасханову. По его словам, обыски могут быть связаны с публичной позицией имама по поводу событий вокруг Wildberries и критикой в адрес властей Ингушетии и Чечни, пишет "Фортанга".

По словам другого источника, Тамасханов участвовал во встрече тел погибших ингушских охранников в аэропорту и выступил перед собравшимися с короткой проповедью, призывая к недопущению межнациональной розни, пишет издание.

Информация об обыске размещена сегодня в 09.29 мск в телеграм-канале "Мухьаммад Тамасханов", который ведется от имени имама. "Срочно! У нашего брата идут обыски!" - говорится в ней.

МВД Ингушетии, по состоянию на 11.50 мск, не сообщило на своем сайте об обысках у имама.

Напомним, 18 сентября в Москве группа примерно из 30 мужчин разбила стекла у входа в бизнес-центр в Романовом переулке, где расположен офис компании Wildberries. В ответ была открыта стрельба. В результате были убиты Исламбек Эльмурзиев и Адам Алмазов, еще три спортсмена из Ингушетии были ранены. По данным источников, также была совершена попытка проникнуть в офис Wildberries в бизнес-центре "Искра-парк" у метро "Динамо".

Что известно об участниках конфликта и их связи с кадыровцами, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым".

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