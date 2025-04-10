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15:33, 10 апреля 2025

Два имама задержаны в Ингушетиии

Задержание имамов. 10 апреля 2025 г. Скриншот видео https://www.instagram.com/p/DIQ24c9NrkD/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Имам одной из мечетей Назрани Мухаммад Тамасханов и имам мечети в Карабулаке Магомед Султыгов задержаны, источники назвали поводом несообщение о действиях группы ранее объявленных в розыск боевиков.

"Кавказский узел" писал, что в октябре 2024 года , силовики в Ингушетии пришли с обыском к имаму Мухаммаду Тамасханову, который критиковал власти в связи с гибелью людей в перестрелке у офиса  Wildberries, сообщили источники. Силовики отпустили его после обыска.

В Ингушетии утром 10 апреля силовиками были задержан имам одной из мечетей Назрани Мухаммад Тамасханов и имам мечети в Карабулаке Магомед (Мухаммад) Султыгов, сообщил сегодня на своей странице в Instagram* правозащитник Магомед Муцольгов.

Телеграм-канал «Розыск. Ингушетия» сообщил, что они задержаны из-за возможного пособничества «группе Гуражева», нападавшей на посты ДПС в Ингушетии. В публикации задержанные называются «сторонниками радикальных религиозных идей». 

"Заведомо располагая сведениями о том, что Гуражев А.Т. является организатором и участником незаконного вооруженного формирования и разыскивается правоохранительными органами за совершение особо тяжких преступлений террористического характера" подозреваемые обсуждали летом 2023 года "организацию финансовой помощи террористам (сбора денежных средств) под видом благотворительности",  говорится в сообщении.

3 марта 2024 года в ходе контртеррористической операции в Карабулаке силовики убили шесть человек – по данным источников, были убиты Амирхан Гуражев, Зелимхан Цуроев, Магомед Баркинхоев, Тагир Цуроев, Микаил Тутаев и Берс Чемурзиев. Силовики объявили убитых боевиками запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". "Кавказский узел" подготовил справку "Как проходила спецоперация в Карабулаке".

Тамасханов и Султыгов заподозрены в несообщении о преступлении (статья 205.6 УК РФ), решается вопрос о возбуждении уголовных дел, утверждается в сообщении.

По данным «Фортанги», оба задержанных сейчас находятся в Магасе. В телеграм-канале Тамасханова во время обысков появились публикации, в том числе с призывом собраться в Магасе и потребовать освобождения, но позже были удалены. 

Издание также опубликовало видео, на котором у автомобилей стоит группа силовиков с оружием.

В Telegram-канале Тамасханова сегодня днем появилась запись, в которой говорится, что "жители Назрани и других районов республики массово собираются и едут в Магас с требованиями освободить имама Тамасханова Магомеда".

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Автор: "Кавказский узел"

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