Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
22:16, 18 февраля 2026

Более сотни сторонников имама Тамасханова пришли поддержать его в суде

Обстановка у здания суда. Скриншот фото "Фортанги" от 18.02.26, https://t.me/fortangaorg/21474?single

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Магасский районный суд Ингушетии, где начался процесс по делу имама Мухаммада Тамасханова, обвиняемого в несообщении о преступлении,  пришло более ста человек. Судья, сославшись на технические проблемы, перенес заседание.

Как писал "Кавказский узел", 12 апреля 2025 года следственным управлением Следкома России по Ингушетии против имамов Мухаммада Тамасханова и Магомеда Султыгова было возбуждено уголовное дело о несообщении о преступлении. Оба имама были отпущены под подписку о невыезде. Оба они популярны среди среди последователей ислама салафитского толка.

10 апреля 2025 года в Ингушетии были задержаны имам мечети в Назрани Мухаммад Тамасханов и имам мечети в Карабулаке Магомед Султыгов. Причиной задержания было названо якобы сокрытие ими сведений о прошении помощи со стороны Хазира Ганиева - участника боевой группировки, связанной с Амирханом Гуражевым, нападавшей на посты ДПС в республике. Против обоих имамов было возбуждено уголовное дело о недоносительстве, рассказывается в материале "Кавказского узла" "Главное о задержании ингушских имамов Тамасханова и Султыгова". Тамасханов обвинения отверг, Султыгов также заявил о своей невиновности.

Коллаж “Кавказского узла”. Фото https://t.me/bazabazon/25583, http://nac.gov.ru/hronika-sobytiy-kontrterroristicheskie-operacii/v-respublike-ingushetiya.html
16:06 10.04.2025
Как проходила спецоперация в Карабулаке
2-3 марта 2024 года в ингушском Карабулаке был введен режим контртеррористической операции. Она проходила в жилом многоквартирном доме, местные жители были эвакуированы. Шесть предполагаемых боевиков были убиты. О том, что известно о контртеррористической операции в Карабулаке, рассказывается в справке "Кавказского узла".

В Ингушетии 18 февраля начался судебный процесс по делу известного в республике имама Мухаммадом Тамасханова. Он обвиняется в несообщении о преступлении террористического характера по делу "группы Гуражева". Уголовное дело в Магасском районном суде рассматривает федеральный судья Рашид Цицкиев, сообщила сегодня "Фортанга".

По данным издания, поддержать Тамасханова пришло более 100 человек, прилегающая к зданию территория была оцеплена вооруженными силовиками и автомобилями полиции. 

Машины силовиков у здания суда. Скриншот фото "Фортанги" от 18.02.26, https://t.me/fortangaorg/21474?singleПозже участники заседания сообщили, что судья перенес рассмотрение дела на 11 марта из-за "невозможности заслушать свидетелей в связи с техническими проблемами". Это решение вызвало вопросы у собравшихся, поскольку дата назначена на последние дни Рамадана. Один из участников выразил сомнение в справедливости выбора даты, предполагая, что судья мог руководствоваться не только буквой закона, но и желанием "угодить тем, кто инициировал это дело".
 
"Получается, что весь судебный процесс выпадает на последние 10 дней священного месяца Рамадан. В связи с этим возникает вопрос: чем руководствовался судья, назначая такую дату - стремлением к справедливости или желанием угодить тем, кто инициировал это дело", - сказал участник процесса. 

Задержание имамов Мухаммада Тамасханова и Магомеда Султыгова вызвало широкий резонанс. Силовики применили грубую силу при задержании имама Магомеда Тамасханова и использовали давление, чтобы получить у него признания в связях с террористической группировкой, заявили религиозные деятели, который требовали от властей Ингушетии вмешаться в ситуацию.

К Тамасханову "ворвались в дом, повалили на пол, скрутили и увезли в центр силовых структур в городе Магас. Используя незаконные способы допроса, требовали признаться, что он встречался с одним из экстремистских элементов, с которым Магомед абсолютно незнаком, никогда не встречался и не имел с ним никаких дел", - говорится в обращении. Отдельно подчеркивалось, что Тамасханов не был знаком с Ганиевым.

Уголовное дело против ингушских имамов связано с религиозной деятельностью, в том числе строительством мечетей и поддержкой движения "Антилирика", заявил Мухаммад Тамасханов.

Муфтияты существуют в правовой среде государства, и их сотрудничество с властями не может определяться средневековыми шариатскими решениями, а современных фетв по этому поводу нет, указали аналитики, комментируя преследование имамов Тамасханова и Султыгова, обвиняемых в недоносительстве.

Автор: "Кавказский узел"

