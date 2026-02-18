×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
10:00, 18 февраля 2026

Военнослужащий в Нальчике получил срок за уклонение от службы

Военный около части. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Нальчике приговорил к пяти годам колонии жителя Ингушетии, признав его виновным в самовольном оставлении части в период мобилизации.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство.

Военнослужащий по фамилии Евлоев 17 февраля был признан виновным по части 5 статьи 337 УК РФ (предусматривает от пяти до 10 лет лишения свободы), сообщил на своей странице во "ВКонтакте" Нальчикский гарнизонный военный суд.

По данным суда, Евлоев без уважительных причин "5 февраля 2025 г. в период мобилизации" не явился на службу в воинскую часть в Санкт-Петербурге.

Проводил время по своему усмотрению

"18 августа 2025 г. Евлоев был обнаружен в г. Назрани сотрудником полиции, а с 5 февраля до 18 августа 2025 г. Евлоев проводил время по своему усмотрению по месту своего жительства", - говорится в публикации.

В суде Евлоев признал вину и "высказал сожаление о содеянном". "Подсудимому назначено наказание в виде реального лишения свободы на срок 5 лет в исправительной колонии общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда", - отмечается в сообщении.

Имя осужденного пресс-служба суда не указала. Согласно карточке дела на сайте суда, подсудимый - Руслан Евлоев. Дело поступило в суд 10 февраля, и на первом же заседании 17 февраля был вынесен приговор.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе в приговоре мобилизованному, оставившему часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения преступления не была окончена".

Автор: "Кавказский узел"

Показать больше