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11:05, 22 апреля 2025

Тамасханов озвучил причины своего преследования

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уголовное дело против ингушских имамов связано с религиозной деятельностью, в том числе строительством мечетей, и поддержкой движения "Антилирика", заявил Мухаммад Тамасханов.

Как писал "Кавказский узел",  10 апреля имам одной из мечетей Назрани Мухаммад Тамасханов и имам мечети в Карабулаке Магомед Султыгов задержаны. Следствие заявило, что имамы не сообщили о том, что к ним обращался с просьбой о помощи член группировки Амирхана Гуражева, нападавшей на посты ДПС в Ингушетии. Ингушские имамы Мухаммад Тамасханов и Магомед Султыгов были отпущены после задержания под подписку о невыезде. Оба они популярны среди среди последователей ислама салафитского толка.

Муфтияты существуют в правовой среде государства и их сотрудничество с властями не может определяться средневековыми шариатскими решениями, а современных фетв по этому поводу нет, указали аналитики, комментируя преследование имамов Тамасханова и Султыгова, обвиняемых в недоносительстве.

Имам Мухаммад Тамасханов опубликовал на своем You-Tube-канале обращение к жителям Ингушетии, сделанное во время проповеди 18 апреля.

Он отверг свою вину. "Я перед Аллахом заявляю — я чист. Ни в чем не виноват. Все, что на нас навешивают — это ложь. Что бы со мной ни случилось — я это говорю открыто", - следует из перевода, который выполнила "Фортанга".

После диспута мечети Ахлю Сунна начали наполняться, а другие, не будем показывать пальцем,  наоборот, пустели

По его словам, настоящие причины преследования ему озвучили силовики. "Первая причина — мы открыли эту мечеть (в Назрани), хотя мне говорили этого не делать. Но мы ее все равно открыли. Вторая — это диспут (с богословом Акраманом Бековым в ноябре 2024 года). Мне тоже говорили его не проводить, но мы его провели.  Третья причина вытекает из второй. После диспута мечети Ахлю Сунна начали наполняться, а другие , не будем показывать пальцем,  наоборот, пустели", - сказал имам.

Также в числе причин своего преследования он назвал строительство мечети в городке Центр-Камаз в Назрани. "Мы начали ее строить, но нашлись люди, которые начали писать жалобы и стройку остановили", - заявил он

Еще одна причина — движение «Антилирика».  "Мы тогда назвали это народным движением. Мне высказывали претензии, что я их поддерживал и мы обсуждали давление на это движение на наших хутбах (проповедях)", - сказал Тамасханов.. 

Объединение "Антилирика" делает в Ингушетии огромную работу по противодействию наркомании, хотя самосуд над распространителями наркотиков недопустим, заявил глава Миннаца Ингушетии. Наркомания разрушает семьи и губит жизни молодых людей, а активисты пытаются противостоять этому с риском для себя, возразили жители Ингушетии и члены "Антилирики".

Имам также поблагодарил мусульман за поддержку. "Я хочу обратиться ко всем мусульманам, кто поддерживал меня в этой ситуации. Каждому, кто словом или делом пытался как-то повлиять, что-то изменить — я вам искренне благодарен. Я знаю, чего это стоило каждому из вас", - сказал он.

"Кавказский узел" не может подтвердить точность перевода слов Тамасханова.

Обращение от имени мусульман Ингушетии, религиозных и общественных деятелей в поддержку имамов Тамасханова и Султыгова опубликовано в Telegram-канале serdalo_ingushetii. "Выражаем перед руководством республики, перед правоохранительными органами возмущение незаконным задержанием имама Тамасханова и оказания на него физического и морального воздействия. К нему ворвались в дом, повалили на пол, скрутили и увезли в центр силовых структур в городе Магас. Используя незаконные способы допроса, требовали признаться, что он встречался с одним из экстремистских элементов, с которым Магомед абсолютно незнаком, никогда не встречался и не имел с ним никаких дел", - говорится в обращении.

По версии следствия, "в августе 2023 года участник международной террористической организации, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации, обратился к подозреваемым с просьбой об оказании финансовой и иной помощи, необходимой для продолжения осуществления террористической деятельности". "Фигуранты, достоверно зная о совершении указанным лицом преступлений террористического характера, не сообщили об этом в правоохранительные органы республики", сообщил Следком Ингушетии. 

Человеком, который обратился за помощью, был Ганиев из группировки Гуражева, а подозреваемые – Султыгов и Тамасханов, пояснил источник "Интерфакса" в правоохранительных органах.

33-летний житель Ингушетии Хазир Ганиев был убит в перестрелке с силовиками в Сунже 22 ноября 2023 года. По данным силовиков, Ганиев был пособником Амирхана Гуражева. Эти сведения подтвердил в октябре 2024 года после задержания житель Сунжи Алихан Оздоев, который находился в розыске по подозрению в пособничестве группировке Гуражева. 3 марта 2024 года в ходе контртеррористической операции в Карабулаке силовики убили шесть человек – по данным источников, были убиты Амирхан Гуражев, Зелимхан Цуроев, Магомед Баркинхоев, Тагир Цуроев, Микаил Тутаев и Берс Чемурзиев. Силовики объявили их боевиками запрещенной террористической организации "Исламское государство". "Кавказский узел" подготовил справку "Как проходила спецоперация в Карабулаке".

Ингушская журналистка Изабелла Евлоева ранее подвергла сомнению версию о связи задержания имамов с делом группировки Гуражева. "Возможно, кто-то из группы Гуражева когда-либо посещал мечети, где служили задержанные имамы, но это не является основанием для их преследования. Однако для силовых структур в регионе подобного косвенного повода может быть достаточно", - сказала она "Кавказскому узлу".

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Автор: "Кавказский узел"

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