Жители Ингушетии одобрили борьбу с наркоманией методами "Антилирики"

24 января 2024, 23:26

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Объединение "Антилирика" делает в Ингушетии огромную работу по противодействию наркомании, хотя самосуд над распространителями наркотиков недопустим, заявил глава Миннаца Ингушетии, комментируя одно из видео движения. Наркомания разрушает семьи и губит жизни молодых людей, а активисты пытаются противостоять этому с риском для себя, считают жители Ингушетии и члены "Антилирики".

Как сообщал "Кавказский узел", часть пользователей Instagram* после информации об обстреле двух активистов движения "Антилирика" в 2021 году указала, что это движение занимается самоуправством, беря на себя работу силовиков по борьбе с наркотиками. Полиция не справляется с этой задачей, возразили их оппоненты.

В ночь на 17 октября 2022 года активист движения "Антилирика" из села Экажево Магомед Марзаганов впал в кому после вооруженного покушения на него, в результате которого он получил ранение в голову. По подозрению в нападении были задержаны 25-летний Шамиль Цунтольгов и 27-летний Ислам Хидриев. Впоследствии Магомед Марзаганов умер в реанимации.

Telegram-каналы 9 января сообщили, что активисты "Антилирики" из Ингушетии избили и похитили наркомана. Так, по версии канала Mash Gor, полиция объявила план "Перехват" после того как стало известно, что за 36-летним Русланом в Кантышево приехали 10 человек на двух машинах. Его отвезли в поле, поколотили и заставили покаяться на камеру. Когда Руслан выполнил требования, — выкинули из авто возле дома. В больнице у Руслана нашли множество ушибов. Ничего ценного похитители не забрали, их ищут, говорится в публикации.

На видео, опубликованном в Telegram-канале "Антилирика", показаны два человека, оба они говорят по-ингушски. Один из них в шапке, показывает на таблетки, которые лежат на плоскости, по всей видимости, на капоте или в багажнике автомобиля (видео снято в темное время суток). Он разговаривает по громкой связи по телефону с одним из контактов, на видео обозначены имя и номер телефона контакта. Второй мужчина на видео - с гематомами и следами крови. После этого на видеозаписи показано, как несколько человек выдавливают таблетки из блистеров, растаптывают их по земле, следует из видео от 8 января.

"Никакого "Перехвата" не было, и называть заложниками обыкновенных барыг – это для них слишком большая честь", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" один из участников событий Ахмет. Он пояснил, что распространителей наркотиков было двое. "Мы, члены общественного объединения против распространения наркотиков "Антилирика" проводили очередную операцию по предотвращению продажи партии наркотиков. Нам сообщили, что ночью два наркомана собираются из закладки забрать 20 грамм мефедрона, а положат его туда <два распространителя>", - продолжил рассказ Ахмет.

По его словам, до этого позвонила женщина и сказала, что ее сын собирается ночью с другом ехать за наркотиками, а также сообщила, "с кем ее сын вел переговоры по телефону, где эта встреча состоится и во сколько". Ахмет отметил, что одного из закладчиков "не раз ловили", когда он подросткам продавал наркотики. "Клялся-божился, что завяжет", - отметил он, добавив, что "рука сама поднимается, чтобы дать ему хорошую оплеуху, если родные не могут перевоспитать".

По словам министра по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии Руслана Мизиева, работу общественного объединения «Антилирика» трудно переоценить. "За последнее время число молодых людей, которых мы называем наркозависимыми стало значительно меньше, но не настолько, чтобы мы могли сказать о том, что проблема решена. Однако то, что пойманные на месте преступления наркодилеры подвергаются силовым методам воспитания, этого делать нельзя. Как правило, такие самосуды приводят к анархии", - считает руководитель Миннаца. По мнению Мизиева, если члены "Антилирики" во время своих рейдов столкнулись с людьми, которые продают наркотики, тем самым нарушая закон, то их нужно передавать сотрудникам полиции.

Политолог Тамерлан Дидигов согласен с министром Мизиевым, он также считает, что члены "Антилирики" правильно заставляют распространителей наркотиков перед камерой сказать о том, из какого они тейпа, кто их родители, что за таблетки у них в пакетах, для кого они приготовлены и от кого были получены. "Я знаю, какие сказки могут изображать эти барыги, если не будет этих видео, сколько заявлений о творимом "Антилирикой" беспределе в отношении законопослушных граждан Ингушетии будут отправлены в МВД и в прокуратуру. Так что эти видеодокументы необходимы", - считает политолог.

Ахмет рассказал, что многие подростки зачастую начинали употреблять наркотики на свадьбах. "Таблетки россыпью лежали на подоконнике и каждый желающих угощался вот таким образом. Нам знакомы случаи, что именно на таких мероприятиях получали свою дозу подростки, впервые попавшие на свадьбу. Они, желая не отстать от взрослых парней, глотали таблетку и через 15 минут на них нападало беспричинное веселье, они чувствовали себя раскрепощенными и сильными. Такое состояние длилось пару часов, а свадьба еще только набирала силу и парнишка выпивал еще одну. Привыкание происходило быстро, но отвыкнуть трудно. Каким-то образом вычислили, откуда у некоторых, вроде скромных, тихих парнишек появлялась непонятная удаль и громкое веселье. Теперь на свадьбах родители, старшие братья проверяют, есть ли в комнате жениха какие-то таблетки. А вообще-то первыми обратили на такое вот неуемное веселье у жениха и его друзей на свадьбе женщины, матери", - сказал он.

Марьям воспитывала своего единственного сына одна, муж погиб в автомобильной катастрофе. "Семья у нас состоятельная, поэтому я своему сыну ни в чем не отказывала. Он учился хорошо, учителя его хвалили, занимался спортом, много читал. Не стеснялся помогать мне. Когда приходилось в доме делать генеральную уборку, то он старался самую трудную работать делать сам, мне не разрешал. Заботился обо мне. Я не могла представить, что мой сын, Магомед, может изменить ко мне отношение, и даже когда я заболела и меня положили в больницу, он всего два раза приходил меня проведать", - рассказывала Марьям. По голосу было слышно, что последние фразы она произнесла едва сдерживая слезы.

Судя по ее рассказу все изменилось, когда он познакомился со своей будущей женой и привел ее в дом. "Лейла была вдовой, у нее был уже ребенок, и она была старше Магомеда на семь лет, но выглядела прекрасно, следила за собой. Я старалась ей ни в чем не перечить, вижу, что сын ее любит, все, что она не попросит, выполняет. Моя комната выходила на большую веранду, я могла сутками не выходить и не видеть их. Мой двоюродный брат как-то пришел в гости, проведать меня после больницы, он-то и сказал, что Лейла курит марихуану. Я не поверила. Магомеда не было дома и я спросила Лейлу, что за сигареты она курит, и зачем это ей нужно? И она сказала, что анашу курить ей посоветовали врачи в Калининграде, потому что у нее больной позвоночник, а когда она курит, то боли уходят. В Калининграде она жила с мужем. Там и девочка у нее родилась. Только потом я узнала, что Лейла мне все наврала. Она наркоманка со стажем, а муж ее умер в Калининграде от передозировки", - сказала Марьям.

Магомед тоже подсел на наркотики. У него родился сын, внук Марьям. Магомеда уволили с работы, Лейла тоже не работала, но деньги у них водились постоянно. "Магомед куда-то время от времени уходил, кто-то позвонит ему, ночью, вечером, днем – он тут же садится в машину и уезжает. Как-то он зашел ко мне в комнату, и роется в моих ящиках, где лекарства. Спросила, что ищешь? Он только рукой махнул и буквально выбежал. Я как-то пошла в аптеку, он звонит – ты где? Отвечаю, что в аптеке. Сказал, чтобы я купила глазные капли и таблетки от кашля. Купила, выхожу из аптеки, а он уже подъехал на машине, выскакивает, берет все лекарства и уезжает. Я поняла, что с ним творится что-то неладное. Лейла то собой занимается, то бродит по дому. Сын то лежит, отвернувшись к стене, то вдруг срывается, куда-то уезжает и целый день где-то мотается, мне ничего не говорит", - рассказала Марьям.

То, что сын ее давно уже наркоман ей сказал двоюродный брат, который общался с членами движения "Антилирика", они и посоветовали отправить Магомеда в реабилитационную лечебницу для наркоманов в Махачкалу.. "Я позвонила туда, узнала, сколько стоит лечение и когда можно приехать. Дождалась, когда Лейла уедет в парикмахерскую, зашла в комнату к Магомеду, а у него глаза впали, синяки под глазами, похудел", - рассказала она. Сын согласился поехать на лечение, но через неделю его забрала из клиники Лейла. "Опять все пошло, как раньше, он куда-то уезжал, вернувшись, с невидящими глазами бросался на диван, мог сутками не есть. Я теряю своего сына", - тихо проговорила женщина.

Бороться с распространением наркотиков нужно всем миром, включая в первую очередь родителей, учителей в школах, соседей, считает Муслим, который тесно связан с движением "Антилирика". "У нас с республике молодые парни гибнут в автомобильных катастрофах. За руль садятся и думают, что это танк, и можно носиться, нарушая все правила. А вторая беда – это наркоманы. А в последнее время от наркотиков умирают и девушки. Как же мы это допустили?" - возмущается Муслим.

По его данным, в Ингушетии пока что только "Антилирика" стабильно занимается борьбой с распространением наркотиков. "Может, не все у них получается гладко, так ведь не ошибается тот, кто ничего не делает. Как бы не критиковали их работу те, кого застали во время продажи наркотиков старшеклассникам, и заставили их перед камерой признаться в попытке продать наркотик парням, или те барыги, которые имеют крутой навар от реализации товара, «Антилирика» будет продолжать свою деятельность. Даже несмотря на угрозы, которые звучат время от времени, видимо от тех, кто стоит над барыгами и кто теряет существенную сумму денег, когда уменьшается число наркоманов", - отметил он.

Муслим добавил, что не только в неблагополучных семьях дети ищут счастье в наркотических грезах, которые ведут прямиком к смерти. "Что толкает детей из вполне благополучных семейств кидаться в этот наркотический омут? Многие говорят, что безработица, безысходность толкают человека к этому. Наверное, есть в этом доля правды. Думаю, причина еще и в том, что в прежнее время взрослые детям уделяли больше внимания. Я имею ввиду не только родителей. Эти Дворцы пионеров, бесплатные кружки, какие-то «Зарницы», спортивные школы и тоже все бесплатно. Дети были заняты целый день: полдня занятия в школе, а потом спортивная школа, танцевальные кружки, театральные, Походы всякие, поездки в другие города. Сейчас за все нужно платить. Чиновники в своих кабинетах, составляя разные планы-мероприятия, разве учитывают массовое вовлечение в эти мероприятия детей? А барыги вот они, рядом в соседнем доме живут, они свой наркотический мир подростку предложат вместо секции по футболу. Так и живем", - сказал он.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.