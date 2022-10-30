30 октября 2022, 19:35

Ингушский активист Марзаганов умер после покушения

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Активист движения "Антилирика" из села Экажево Магомед Марзаганов, раненный при нападении, умер в больнице.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 17 октября Магомед Марзаганов впал в кому после вооруженного нападения на него. По данным источников, житель села Экажево Марзаганов был одним из активистов движения "Антилирика", которая борется с незаконным оборотом наркотиков, сообщила "Фортанга". По подозрению в нападении были задержаны 25-летний Шамиль Цунтольгов и 27-летний Ислам Хидриев, рассказали источники.

Нападение на Марзаганова зафиксировали камеры видеонаблюдения. На их кадрах показано, как Марзаганов вышел из здания, и к нему подъехала машина. Активист подошел к ней, а затем быстро пошел назад к зданию. В этот момент подъехала "Лада", из которой вышел мужчина и несколько раз выстрелил в Марзаганова. Активист упал на асфальт, а нападавший сел в машину и она уехала. Обгоревший кузов машины был позже найден силовиками.

Магомед Марзаганов скончался, сообщила сегодня "Фортанга". По данным издания, пуля попала ему в голову, и все это время Марзаганов находился в реанимационном отделении больницы в Назрани.

О смерти Марзаганова сообщил и руководитель правозащитной организации "МАШР" Магомед Муцольгов. "Возвратился к Создателю Магомед Марзаганов", - написал он сегодня в своем Telegram-канале.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен - вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Продлен арест трем подозреваемым по делу об убийстве Эльджаркиева", "Еврейская община Буйнакска назвала бытовой конфликт причиной убийства своего лидера", "Правозащитники предсказали безрезультативность спецоперации в Ингушетии".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

30 октября 2022, 20:27

30 октября 2022, 18:39

30 октября 2022, 17:46

30 октября 2022, 16:48

30 октября 2022, 15:50

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи