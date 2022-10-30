Ингушский активист Марзаганов умер после покушения

30 октября 2022, 19:35

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Активист движения "Антилирика" из села Экажево Магомед Марзаганов, раненный при нападении, умер в больнице.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 17 октября Магомед Марзаганов впал в кому после вооруженного нападения на него. По данным источников, житель села Экажево Марзаганов был одним из активистов движения "Антилирика", которая борется с незаконным оборотом наркотиков, сообщила "Фортанга". По подозрению в нападении были задержаны 25-летний Шамиль Цунтольгов и 27-летний Ислам Хидриев, рассказали источники.

Нападение на Марзаганова зафиксировали камеры видеонаблюдения. На их кадрах показано, как Марзаганов вышел из здания, и к нему подъехала машина. Активист подошел к ней, а затем быстро пошел назад к зданию. В этот момент подъехала "Лада", из которой вышел мужчина и несколько раз выстрелил в Марзаганова. Активист упал на асфальт, а нападавший сел в машину и она уехала. Обгоревший кузов машины был позже найден силовиками.

Магомед Марзаганов скончался, сообщила сегодня "Фортанга". По данным издания, пуля попала ему в голову, и все это время Марзаганов находился в реанимационном отделении больницы в Назрани.

О смерти Марзаганова сообщил и руководитель правозащитной организации "МАШР" Магомед Муцольгов. "Возвратился к Создателю Магомед Марзаганов", - написал он сегодня в своем Telegram-канале.

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