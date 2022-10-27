Два жителя Ингушетии заподозрены в покушении на активиста

27 октября 2022, 13:30

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Ингушетии задержаны два местных жителя, которые заподозрены в покушении на активиста из Экажево Магомеда Марзаганова, сообщили источники.

Два местных жителя задержаны силовиками в Ингушетии. Они подозреваются в вооруженном нападении на активиста из села Экажево Магомеда Марзаганова, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"В рамках расследования дела о нападении на жителя Назрановского района задержаны двое мужчин 1997 и 1995 годов рождения. По адресу их проживания обнаружены самодельные взрывные устройства, оба помещены в ИВС", – привела вечером 26 октября его слова на своем сайте газета "Ингушетия".

Задержаны 25-летний Шамиль Цунтольгов и 27-летний Ислам Хидриев, они помещены в изолятор. На них возбудили уголовные дела по статье о незаконном обороте взрывчатки, а также организации и совершении покушения. Силовики обнаружили в их домах взрывные устройства, пригодные к использованию, информировало сегодня в своем Telegram-канале "Фортанга".

В Telegram-канале "Фортанги" также опубликованы два коротких видео. На кадрах одного из них показан лежащий на полу мужчина. Его спросили какие у него фамилия, имя и отчество. На что он ответил, что его зовут Ислам Хидриев. На этом ролик заканчивается.

На втором видео показан другой мужчина, который сказал, что его зовут Шамиль Цунтольгов.

Покушение на активиста из села Экажево Магомеда Марзаганова произошло около полуночи 17 октября. Этот момент зафиксировали камеры видеонаблюдения. На их кадрах показано, как Марзаганов вышел из здания, и к нему подъехала машина. Активист подошел к ней, а затем быстро пошел назад к зданию. В этот момент подъехала "Лада", из которой вышел неизвестный и несколько раз выстрелил в Марзаганова. Активист упал на асфальт, а нападавший сел в машину и она уехал, отметила "Фортанга".

Обгоревший кузов машины, на которой уехал нападавший, был позже найден силовиками. Марзаганов находится в коме. По данным источников, он является одним из активистов общественной организации "Антилирика", которая борется с незаконным оборотом наркотиков, сообщило издание.

Комментариев от представителей Ислама Хидриева и Шамиля Цунтольгова не поступало. На 13.30 мск 27 октября на сайтах МВД по Ингушетии и следственного управления СКР по республике нет сведений об их задержании.

В начале февраля 2021 года Совет алимов Ингушетии принял решение отлучать распространителей наркотиков от религиозных общин. Поводом для этого стала статистика употребления наркотиков, согласно которой, в республике на наркологическом учете состоят около 1,6 тысячи человек. Глава республики Махмуд-Али Калиматов 15 марта 2021 года поддержал это решение и призвал жителей республики не посещать свадьбы, похороны и другие семейные события в домах наркоторговцев и их близких родственников. Также он заверил, что в рамках своих полномочий будет требовать "принятия действенных мер по искоренению наркотрафика".

"Кавказский узел" также писал, что 1 июня 2021 года в Малгобеке в результате перестрелки были ранены два активиста движения "Антилирика". По подозрению в нападении был задержан житель села Сагопши. Ингушское движение "Антилирика" занимается самоуправством, беря на себя работу силовиков по борьбе с наркотиками, указала тогда часть пользователей Instagram*, комментируя тот инцидент. 2 июня 2021 года жители села Сагопши Малгобекского района провели сход, на котором обсудили, как защитить членов общественного движения "Антилирика" и противодействовать распространению наркотиков.

Напомним, активисты "Антилирики" и ранее оказывались участниками вооруженных инцидентов. По версии силовиков, вооруженные активисты движения в декабре 2020 года похитили водителя "Приоры" в центре Назрани. Ранее, в августе 2019 года, очевидцы сообщили, что, когда волонтеры антинаркотической группы в Назрани пытались отобрать психотропные таблетки у распространителя наркотиков, за него вступились вооруженные люди.

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