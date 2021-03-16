Махмуд-Али Калиматов, Карабулак. Фото: пресс-служба главы Ингушетии, Адам Сагов https://ru.wikipedia.org/wiki/Карабулак_(город)

16 марта 2021, 06:59

Калиматов поддержал отлучение наркоторговцев от исламских общин и тейпов

В Ингушетии глава республики Махмуд-Али Калиматов высказался за отлучение распространителей наркотиков от тейпов и мусульманских общин, признав его эффективным способом борьбы с наркоторговлей в регионе.

Как писал "Кавказский узел", в начале февраля на собрании с участием имамов мечетей Совет алимов Ингушетии принял решение отлучать распространителей наркотиков от религиозных общин. Основанием для этого решения послужила статистика употребления наркотиков в республике – на наркологическом учете состоят около 1,6 тысячи человек. Борьбу с наркоторговлей следует начинать с тех, кто ее "крышует", заявили пользователи Instagram.

Отречение сбытчиков наркотиков от мусульманских общин и ингушских тейпов является эффективным способом борьбы с распространением в республике наркомании, заявил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. Он призвал жителей республики не посещать свадьбы, похороны и другие семейные события в домах наркоторговцев и их близких родственников, сообщило 15 марта агентство "Интерфакс".

"Не надо ходить к ним в гости, посещать мероприятия в этих домах, отлучите их. Нужно сказать твердо: "Я не пойду ни на похороны, ни на свадьбу у этих родственников. Можно это сделать? Можно их не приглашать к себе? Можно. С этого следует начать, кто бы он ни был - дальний, близкий родственник, не ходи к нему в гости. Когда вы идете к нему, вы пьете эту отравленную воду, едите мясо, купленное на деньги, заработанные на продаже наркотиков", - процитировало Калиматова агентство.

Глава республики заявил, что будет в рамках своих полномочий требовать принятия действенных мер по искоренению наркотрафика.

Попытки родителей наркозависимых людей скрыть болезнь от других, и желание того, чтобы их родным не ставили подобный диагноз, являются, по мнению Калиматова, ложным пониманием обычаев и традиций, пишет 15 марта интернет-газета "Ингушетия".

"У нас погибают люди из-за наркоманов. Я считаю преступником того, кто в состоянии алкогольного или наркотического опьянения сел за руль. Он совершает ДТП, в котором погибают люди. Прикрывая его, родственники, наоборот, усугубляют ситуацию", - процитировало Калиматова издание.

"Совершил он преступление, нужно показать его по телевидению, сообщить о его деяниях. Если ты скрываешь, то ты губишь его и других. Это и есть ложное понимание наших традиций", - заявил глава региона.

Примечание:

"Старейшины ингушского села ввели штраф за длинные свадебные кортежи", "Иса Хамхоев вернулся на пост муфтия Ингушетии", "Жители Ингушетии указали на политическую подоплеку ликвидации муфтията".

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