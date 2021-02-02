Совещание алимов Ингушетии. Фото: скриншот видео "Имамы Алимы Ингушетии" https://www.youtube.com/watch?v=7ejMeJ6BZa4&feature=emb_logo

02 февраля 2021, 13:27

Духовенство Ингушетии решило отлучать наркоторговцев от исламских общин

Совет алимов Ингушетии принял решение отлучать распространителей наркотиков от религиозных общин после призыва главы республики подключиться к решению проблемы с наркоторговлей. Пользователи Instagram считают, что борьбу с наркоторговлей следует начинать с тех, кто ее "крышует".

Решение отлучать от религиозных общин лиц, уличенных в распространении наркотиков, Совет алимов Ингушетии принял на собрании с участием имамов мечетей. Основанием для этого решения послужила статистика употребления наркотиков в Ингушетии. Так, на наркологическом учете состоят около 1,6 тыс. человек, что на 39 больше, чем в прошлом году. Большинство состоящих на учете - молодые люди до 35 лет.

Отлучение от местных общин означает, что религиозные деятели, имамы не смогут посещать свадьбы, похороны и другие семейные мероприятия в домах наркоторговцев и их близких родственников, написал сегодня со ссылкой на муфтия Ингушетии Ису Хамхоева "Интерфакс".

Ранее на встрече с духовенством глава республики Махмуд-Али Калиматов указал на ряд упущений в антинаркотической работе и выразил надежду на вклад религиозных деятелей в решении проблемы с распространением наркотиков, сообщили в пресс-службе руководителя региона.

"Когда речь идет о преступлениях, совершаемых в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, я не сторонник снисхождения - здесь есть место жесткости. Если вера человека не проявляется в поступках, если он не уважает окружающих, почему мы должны его жалеть? И я за абсолютную нетерпимость в отношении сбытчиков наркотиков. По моему мнению, их нужно выставлять на всеобщее обозрение. Каждый из них - потенциальный убийца", - заявил Калиматов на встрече с представителями духовенства, видео которой опубликовано на странице главы республики в Instagram 31 января. Сегодня к 13.20 мск оно набрало 36 225 просмотров и 486 комментариев.

Он отметил, что считает работу богословов одной из опор в борьбе с распространением наркотиков, поскольку их "авторитет, наставления и знания способны уберечь больше жизней, чем другие назидательные или карательные меры".

"Жители видят в них образец, с ними говорят, слушают и слышат. Поэтому пример сплоченной работы послужит для общества громким сигналом для включения в общую борьбу. И что еще важно: имамы проникнуты чаяниями жителей на местах, осведомлены об их радостях и горестях, боли, которую переживают некоторые семьи. Ресурс, которым они обладают, бесценен и может помочь дойти до каждого дома, найти всех, кому нужна помощь, и тех, кто эти проблемы создает", - сказал Калиматов.

Глава Ингушетии заявил представителям духовенства, что ждет от них "сплоченности между собой и помощи в консолидации общества".

Скриншот видео и комментариев со страницы главы Ингушетии в Instagram https://www.instagram.com/p/CKq_d-sD0zi/Пользователи Instagram, комментируя заявление Калиматова, указали на то, что борьбу с наркотиками следует начинать с тех, кто "крышует" наркоторговлю. "Начните с тех, кто крышует это дело", - пишет пользователь mutsolgoff. Пользователь под ником _ingush_1_ предлагает "распустить весь отдел в наркоконтроле" и "брать на работу уже проверенных".

"А для чего содержать штат МВД? Начинать надо с "оборотней в погонах", которые крышуют барыг, тогда и имамы смогут работать с населением в связке. [...] Разберись, как у них налажена работа, посади 2-3 оборотня, другие будут работать на результат, а не "крышеванием"", - заявляет bagautdinmiakiev. "Закройте все магазины, где алкоголь продают", - предлагает kh__ya___m.

"Надо сплотиться и всем вместе сделать горячую линию, ведь много тех, кто знает где, что и когда...", - считает dudarovs.m. "Есть очень простое решение: дайте людям работу, создайте доступные рабочие места, почему никто об этом не говорит", - пишет isa__lkh06.

Примечание:

"Старейшины ингушского села ввели штраф за длинные свадебные кортежи", "Иса Хамхоев вернулся на пост муфтия Ингушетии", "Жители Ингушетии указали на политическую подоплеку ликвидации муфтията".

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