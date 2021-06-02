02 июня 2021, 16:25
Пользователи соцсети поспорили о борьбе с наркотиками на фоне стрельбы в Малгобеке
"Кавказский узел" сообщал, что вечером 1 июня в Малгобеке были ранены из травматического оружия два активиста общественного движения "Антилирика". По данным МВД Ингушетии, пострадавшие госпитализированы, а стрелявший, житель села Сагопши, задержан. Глава "Антилирики" Магомед Гатагажев и его двоюродный брат были обстреляны наркоторговцами, заявили родственники раненых. На ночь в больнице с ранеными оставалось около 30 родственников. Сегодня участники схода в селе Сагопши заявили о необходимости защитить активистов "Антилирики".
Молодежное общественное движение против распространения наркотиков "Антилирика" действует при поддержке мэра Назрани и сотрудничает с правоохранительными органами. Активисты и ранее оказывались участниками инцидентов с оружием. Так, силовики считают, что вооруженные активисты "Антилирики" в декабре 2020 года похитили водителя "Приоры" в центре Назрани. В августе 2019 года очевидцы сообщили "Кавказскому узлу", что, когда волонтеры антинаркотической группы в Назрани пытались отобрать психотропные таблетки у распространителя наркотиков, за него вступились вооруженные люди.
Пользователи Instagram поспорили о том, есть ли нужда в движении "Антилирика", когда бороться с распространением наркотиков должны правоохранители. Пользователь kapitan4780 обратил внимание на то, что в сообщении МВД говорится о попытке активистов "досмотреть" подозрительный автомобиль. "Какое право имеют граждане досматривать чужое авто? Имущество неприкосновенно, закон на стороне [того], кто защищал свое имущество и честь", - написал он в паблике pro__ingushetia. Justce.a возразил, что наркоторговцев надо "травить как крыс". "Это враги народа!" - заявил он.
К 16.25 мск 2 июня соответствующая публикация в паблике pro__ingushetia собрала 83 "лайка" и 23 комментария. У паблика 27 тысяч подписчиков.
Многие читатели паблика МВД Ингушетии указали на неэффективность борьбы силовиков с распространением наркотиков. "Если бы МВД делало свою работу, <...> этого бы не было. Основные поставщики - это <силовики>", - написал se_m06. Его комментарий стал самым популярным и собрал 16 "лайков". "Если [бы] МВД и ФСБ работали как надо, надобности в "Антилирике" [бы] не было!" - заявил xia_bal_boacar.
На это возразил пользователь bezopasnik.starleu, позиционирующий себя как силовик. "У нас много достойных парней работает МВД УУР - обратитесь к ним за помощью! <...> Сейчас происходит самоуправство, и могут пострадать гражданские", - написал он. "Брат, в структурах работают люди, которые с ними (распространителями наркотиков. - Прим. "Кавказского узла") связаны, которые их крышуют, и <...> поэтому их так яростно не отлавливают. "Антилирика" это наше спасение от них! Оставьте их! Они делают это во благо нашего народа", - заявил на это shadiev_515.
К 16.25 мск 2 июня соответствующая публикация в паблике pro__ingushetia собрала 61 "лайк" и 13 комментариев. У паблика 23 тысячи подписчиков.
"Кавказский узел" регулярно обновляет хронику происходящих в Ингушетии спецопераций, взрывов, вооруженных инцидентов и похищений людей.
Автор: "Кавказский узел";