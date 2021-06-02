Пользователи соцсети поспорили о борьбе с наркотиками на фоне стрельбы в Малгобеке

Ингушское движение "Антилирика" занимается самоуправством, беря на себя работу силовиков по борьбе с наркотиками, указала часть пользователей Instagram. Полиция не справляется с этой задачей, возразили их оппоненты.

"Кавказский узел" сообщал, что вечером 1 июня в Малгобеке были ранены из травматического оружия два активиста общественного движения "Антилирика". По данным МВД Ингушетии, пострадавшие госпитализированы, а стрелявший, житель села Сагопши, задержан. Глава "Антилирики" Магомед Гатагажев и его двоюродный брат были обстреляны наркоторговцами, заявили родственники раненых. На ночь в больнице с ранеными оставалось около 30 родственников. Сегодня участники схода в селе Сагопши заявили о необходимости защитить активистов "Антилирики".

Молодежное общественное движение против распространения наркотиков "Антилирика" действует при поддержке мэра Назрани и сотрудничает с правоохранительными органами. Активисты и ранее оказывались участниками инцидентов с оружием. Так, силовики считают, что вооруженные активисты "Антилирики" в декабре 2020 года похитили водителя "Приоры" в центре Назрани. В августе 2019 года очевидцы сообщили "Кавказскому узлу", что, когда волонтеры антинаркотической группы в Назрани пытались отобрать психотропные таблетки у распространителя наркотиков, за него вступились вооруженные люди.

Пользователи Instagram поспорили о том, есть ли нужда в движении "Антилирика", когда бороться с распространением наркотиков должны правоохранители. Пользователь kapitan4780 обратил внимание на то, что в сообщении МВД говорится о попытке активистов "досмотреть" подозрительный автомобиль. "Какое право имеют граждане досматривать чужое авто? Имущество неприкосновенно, закон на стороне [того], кто защищал свое имущество и честь", - написал он в паблике pro__ingushetia. Justce.a возразил, что наркоторговцев надо "травить как крыс". "Это враги народа!" - заявил он.

К 16.25 мск 2 июня соответствующая публикация в паблике pro__ingushetia собрала 83 "лайка" и 23 комментария. У паблика 27 тысяч подписчиков.