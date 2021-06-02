Участники схода в Ингушетии потребовали защитить активистов "Антилирики"

В Доме культуры сельского поселения Сагопши в Малгобекского района проходит сход граждан по поводу обстрела активистов "Антилирики". По словам одного из участников схода, решаются вопросы, как защитить членов общественного движения и противодействовать распространению наркотиков, сообщила сегодня интернет-газета "Ингушетия".

Число участников схода в публикации не уточняется. Однако на фото, которым сопровождается статья, представлен заполненный десятками людей зал с рядами кресел и сценой. Люди, которым не хватило мест, стоят в проходах.

Около сотни родственников пострадавших приехали в Малгобекскую горбольницу, чтобы их навестить. На ночь в медучреждении остались порядка 30 человек, сообщило сегодня на своем сайте "Рен-ТВ".

Молодежное общественное движение против распространения наркотиков "Антилирика" действует при поддержке мэра Назрани и сотрудничает с правоохранительными органами. Активисты и ранее оказывались участниками инцидентов с оружием. Так, силовики считают, что вооруженные активисты "Антилирики" в декабре 2020 года похитили водителя "Приоры" в центре Назрани. В августе 2019 года очевидцы сообщили "Кавказскому узлу", что когда волонтеры антинаркотической группы в Назрани пытались отобрать психотропные таблетки у распространителя наркотиков, за него вступились вооруженные люди.

"Кавказский узел" регулярно обновляет хронику происходящих в Ингушетии спецопераций, взрывов, вооруженных инцидентов и похищений людей.