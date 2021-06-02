02 июня 2021, 14:41

Участники схода в Ингушетии потребовали защитить активистов "Антилирики"

Жители села Сагопши после стрельбы в Малгобеке заявили о необходимости обеспечить безопасность активистов движения "Антилирика" и пресечь распространение наркотиков в регионе. На ночь в больнице с ранеными оставались около 30 родственников.

Как писал "Кавказский узел", вечером 1 июня в Малгобеке были ранены из травматического оружия два активиста общественного движения "Антилирика". По данным МВД Ингушетии, пострадавшие госпитализированы, а стрелявший, житель села Сагопши, задержан. Глава "Антилирики" Магомед Гатагажев и его двоюродный брат были обстреляны наркоторговцами, заявили родственники раненых.

В Доме культуры сельского поселения Сагопши в Малгобекского района проходит сход граждан по поводу обстрела активистов "Антилирики". По словам одного из участников схода, решаются вопросы, как защитить членов общественного движения и противодействовать распространению наркотиков, сообщила сегодня интернет-газета "Ингушетия".

Число участников схода в публикации не уточняется. Однако на фото, которым сопровождается статья, представлен заполненный десятками людей зал с рядами кресел и сценой. Люди, которым не хватило мест, стоят в проходах.

Около сотни родственников пострадавших приехали в Малгобекскую горбольницу, чтобы их навестить. На ночь в медучреждении остались порядка 30 человек, сообщило сегодня на своем сайте "Рен-ТВ".

Молодежное общественное движение против распространения наркотиков "Антилирика" действует при поддержке мэра Назрани и сотрудничает с правоохранительными органами. Активисты и ранее оказывались участниками инцидентов с оружием. Так, силовики считают, что вооруженные активисты "Антилирики" в декабре 2020 года похитили водителя "Приоры" в центре Назрани. В августе 2019 года очевидцы сообщили "Кавказскому узлу", что когда волонтеры антинаркотической группы в Назрани пытались отобрать психотропные таблетки у распространителя наркотиков, за него вступились вооруженные люди.

"Кавказский узел" регулярно обновляет хронику происходящих в Ингушетии спецопераций, взрывов, вооруженных инцидентов и похищений людей.

Примечание:

"Несколько предполагаемых боевиков заблокированы в Назрани", "Силовики допрашивают родственников убитых в Грозном предполагаемых боевиков", "Машина обстрелявших силовика в Сурхахи найдена близ Яндаре".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

02 июня 2021, 14:36

02 июня 2021, 14:01

  • Житель Аргуна Татаев дезавуировал сообщения о похищении и пытках

    Опубликовано видео с Акраманом Татаевым, родственники которого жаловались правозащитникам на жестокое обращение с ним в отделе силовой структуры. Татаев утверждает, что уже вернулся домой, а силовики не причинили ему вреда. Это видео продолжило тренд на опровержение данных о похищении людей чеченскими силовиками, при этом местонахождение некоторых авторов таких видеообращений остается неизвестным до сих пор.

02 июня 2021, 13:18

02 июня 2021, 12:31

  • 1 Ростовская судья признала причастность ко взятке по делу Цапков

    Бывшая судья Ростовского областного арбитражного суда Светлана Мартынова созналась в передаче 5 миллионов рублей судьям Кущевского райсуда за вынесение решения по делу об отчуждении земель у Надежды Цапок более 5 тысяч гектаров земли, сообщил сегодня "Коммерсантъ".

02 июня 2021, 11:46

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи