Активисты движения против наркотиков ранены при стрельбе в Малгобеке

02 июня 2021, 11:46

Два активиста общественного движения "Антилирика" были обстреляны наркоторговцами в Малгобеке, заявили родственники раненых. Пострадавшие госпитализированы, стрелявший задержан, отчиталось сегодня МВД Ингушетии.

Инцидент произошел поздно вечером. По версии полиции, житель Малгобека и житель села Сагопши пытались "досмотреть" машину еще одного сагопшинца, предполагая, что в его "Приоре" находятся наркотические или психотропные вещества. В ответ водитель обстрелял их из травматического пистолета.



"Пострадавшие в состоянии средней тяжести госпитализированы в малгобекскую больницу. Полиция задержала стрелявшего мужчину, пистолет изъят", - говорится в сегодняшней публикации в Instagram-паблике МВД Ингушетии.

Пользователи соцсети раскритиковали действия Гатагажевых по версии МВД. "Без соответствующих полномочий какое они имеют право досматривать [автомобиль]?" - удивился agap5998. "А нечего досматривать. Они кто такие, чтобы досмотреть чужую машину? <...> только сотрудники имеют право досмотреть, и то должна быть причина", - отметил symrak111.

Пострадавшие - руководитель общественного движения "Антилирика" Магомед Гатагажев и его двоюродный брат, сообщили их родственники. В отличие от МВД, они утверждают, что раненые находятся в реанимации, а состояние их крайне тяжелое. Версия родственников об инциденте также несколько иная. По их словам, сын известного в районе торговца алкоголем пригласил Магомеда Гатагажева на встречу. Когда Гатагажев и его двоюродный брат приехали, то попали под прицельный огонь из автоматического оружия. Стрелков было два - это люди, которых ранее уличали члены "Антилирики". Прикрывал стрелявших местный силовик, который после расстрела Гатагажевых прострелил себе ногу, чтобы имитировать нападение, со ссылкой на родственников пострадавших сообщил сегодня Instagram-паблик news_ingushetii.

Молодежное общественное движение против распространения наркотиков "Антилирика" действует при поддержке мэра Назрани и сотрудничает с правоохранительными органами, заявил ранее, в январе 2019 года, председатель молодежного совета при администрации Назрани Расул Зурабов. По мнению силовиков, вооруженные активисты "Антилирики" в декабре 2020 года похитили водителя "Приоры" в центре Назрани. В августе 2019 года очевидцы сообщили "Кавказскому узлу", что когда волонтеры антинаркотической группы в Назрани пытались отобрать психотропные таблетки у распространителя наркотиков, за него вступились вооруженные люди.

По аналогии с "Антилирикой" в Ингушетии появилось и общественное движение по борьбе с колдовством. По неофициальным данным, это движение причастно к избиению двух человек в Магасе и обстреле их машины в феврале.

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Ингушетии спецопераций, взрывов, вооруженных инцидентов и похищений людей.