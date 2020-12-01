01 декабря 2020, 15:07

Источники сообщили о похищении местного жителя в Ингушетии

Водитель "Приоры" похищен вооруженными людьми в центре Назрани. Причиной похищения мог стать личный конфликт, также оперативники не исключают, что к случившему причастны участники группы, которая борется  с распространением наркотиков, сообщили сегодня источники.

В Назрани ведется поиск вооруженных людей, похитивших местного жителя.

Похищение произошло сегодня днем около здания старой автостанции в Назрани. "Неизвестные, передвигавшиеся на автомобиле Porsche Cayenne, напали на водителя "Приоры", наставив на него пистолет, затолкали его в свою машину и увезли в неизвестном направлении", - приводит газета "Ингушетия" слова источника в правоохранительных органах. По его данным, причиной похищения мог стать личный конфликт.

Другой источник подтвердил информацию о похищении, но озвучил иную версию причин случившегося. К похищению человека  в Назрани могут быть причастны члены движения по борьбе с торговцами наркотиков, отметил источник "Интерфакса".

Такую же версию озвучил и еще один источник, отметив, что похищение могли осуществить члены движения "Антилирика" (группа "Антилирика" Ингушетия в Instagram насчитывает 16,4 тыс. подписчиков - прим. "Кавказского узла"), сообщил источник "Кавказ. Реалии".

Напомним, сюжет о группе "Антилирика" 29 января 2019 года был показан в выпуске "Вести-Ингушетия". В сюжете также отмечалось, что группа действует при поддержке мэра Назрани. От имени группы в репортаже выступил председатель молодежного совета при администрации Назрани Расул Зурабов. По словам Зурабова, группа работает вместе с правоохранительными органами и "в круглосуточном режиме". "Жители республики относятся крайне одобрительно к такой дружине", - заявили авторы сюжета.

"Кавказский узел" пока не располагает официальны подтверждением данной информации. На 15:00 мск 1 декабря на сайтах МВД по Ингушетии управления СКР по Ингушетии не содержится информации о похищении человека.

Напомним, 27 ноября неизвестные обстреляли автомобиль в ингушском селе Экажево, мужчина погиб, женщина находится в тяжелом состоянии. Убитый был родным братом члена группы баталхаджинцев, который объявлен в розыск, сообщили сегодня источники.

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Ингушетии спецопераций, взрывов, вооруженных инцидентов и похищений людей.

 

Примечание:

"Кровная месть названа мотивом убийства жителя Сунжи", "ЕСПЧ обязал власти выплатить более 80 тысяч евро отцу похищенной жительницы Назрани", "Житель Назрани скончался после обстрела неизвестными".

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