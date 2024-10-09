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08:19, 9 октября 2024

Житель Сунжи задержан по подозрению в пособничестве боевикам

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Задержанный силовиками житель Сунжи Алихан Оздоев рассказал, что носил продукты Амирхану Гуражеву, который находился в розыске после серии вооруженных инцидентов в Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", 3 марта в ходе контртеррористической операции в Карабулаке силовики убили шестерых человек – по данным источников, были убиты Амирхан Гуражев, Зелимхан Цуроев, Магомед Баркинхоев, Тагир Цуроев, Микаил Тутаев и Берс Чемурзиев. Силовики объявили убитых боевиками запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

"Кавказский узел" подготовил справку "Как проходила спецоперация в Карабулаке".

О задержании находившегося в розыске Алихана Оздоева, подозреваемого в пособничестве группировке Амирхана Гуражева, сообщил 8 октября телеграм-канал "Розыск Ингушетия".

Публикация проиллюстрирована видеороликом, в котором задержанный, сидящий в служебном кабинете в наручниках, отвечает на вопросы человека за кадром. В частности, он говорит, что при задержании с ним "обращались очень хорошо". "Не били, ничего не делали", - говорит он.

Задержанный заявляет, что он житель Сунжи Алихан Оздоев 1997 года рождения. "Меня завербовал в Сунже мой знакомый Хазир Ганиев, чтобы я помогал Гуражеву Амирхану, чтобы я носил ему еду. Он предложил мне, чтобы я ему помогал, и я согласился ему помогать", - сказал Алихан Оздоев.

В ответ на уточняющий вопрос он сообщил, что его завербовал летом 2023 года на железнодорожном вокзале "Хазир Ганиев, который был ликвидирован 22 ноября". По словам Оздоева, он носил еду Амирхану Гуражеву "примерно две недели".

Напомним, 33-летний житель Ингушетии "Х. Ганиев" был убит в перестрелке с силовиками в Сунже 22 ноября 2023 года. По версии ФСБ, при попытке задержания он открыл по силовикам стрельбу и был убит ответным огнем. Источники сообщили, что этот человек подозревался в пособничестве боевикам, которые находились в розыске после серии вооруженных инцидентов в марте и апреле 2023 года.

28 марта 2023 года произошло нападение на пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии, в розыск были объявлены шесть жителей Ингушетии. Позднее двое из них были найдены мертвыми. Был введен режим контртеррористической операции, но разыскиваемым еще дважды удалось уйти от силовиков после перестрелок – 3 апреля в Малгобеке и 5 апреля в Зязиков-Юрте. 7 апреля один из них сдался полиции, а 8 апреля был задержан еще один разыскиваемый. В розыске оставались Амирхан Гуражев и Адам Оздоев. Подробности серии инцидентов в Ингушетии собраны в справке "Кавказского узла" "Активизация вооруженного подполья в Ингушетии весной 2023 года".

"Кавказский узел" также ведет хронику "Ингушетия. Хроника терактов, обстрелов и похищений".

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Автор: "Кавказский узел"

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