Установлена личность убитого силовиками в Ингушетии

22 ноября 2023, 20:24

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В перестрелке с силовиками в Сунже убит 33-летний житель Ингушетии по фамилии Ганиев, один из силовиков ранен, сообщила ФСБ.

Как писал "Кавказский узел", в Сунже силовики застрелили предполагаемого пособника "разыскиваемых членов бандгруппы", сообщило сегодня УФСБ по Ингушетии. По версии ведомства, мужчина при попытке задержания открыл по силовикам стрельбу из огнестрельного оружия и был убит ответным огнем. Источники сообщили, что убитый в перестрелке с силовиками в Сунже, подозревался в пособничестве Амирхану Гуражеву и Адаму Оздоеву, которые находятся в розыске после серии вооруженных инцидентов в марте и апреле,

28 марта произошло нападение на пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии, в розыск были объявлены шесть жителей Ингушетии. Позднее двое из них были найдены мертвыми. Был введен режим контртеррористической операции, но разыскиваемым еще дважды удалось уйти от силовиков после перестрелок – 3 апреля в Малгобеке и 5 апреля в Зязиков-Юрте. 7 апреля один из них сдался полиции, а 8 апреля был задержан еще один разыскиваемый. В розыске оставались Амирхан Гуражев и Адам Оздоев. В июле силовики увеличили до 5 миллионов рублей размер вознаграждения за информацию о Гуражеве и Оздоеве.

Пресс-служба управления ФСБ России по Ингушетии сообщила, что убитый сегодня в перестрелке в Ингушетии - 33 летний Х. Ганиев. "В ходе попытки проведения переговоров преступнику было предложено сдаться. Бандит от добровольной сдачи отказался и оказал сотрудникам правоохранительных органов вооруженное сопротивление", - процитировало сообщение пресс-службы ведомства ТАСС.

При перестрелке ранение получил один из силовиков, добавило ведомство. "Ранение получил один сотрудник правоохранительных органов, ему оказана необходимая квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Также в региональном управлении ФСБ отметили, что на месте перестрелки найдены граната Ф-1, травматический пистолет системы Макарова, переделанный в боевой и боеприпасы к нему, проинформировало сегодня РИА "Новости".

Напомним, перестрелка с силовиками в Сунже стала первой за семь месяцев после аналогичного инцидента в селе Зязиков-Юрт. Подробности серии инцидентов в Ингушетии собраны в справке "Кавказского узла" "Активизация вооруженного подполья в Ингушетии весной 2023 года". "Кавказский узел" также ведет хронику "Ингушетия. Хроника терактов, обстрелов и похищений".

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