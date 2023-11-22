22 ноября 2023, 20:24

Установлена личность убитого силовиками в Ингушетии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В перестрелке с силовиками в Сунже убит 33-летний житель Ингушетии по фамилии Ганиев, один из силовиков ранен, сообщила ФСБ.

Как писал "Кавказский узел", в Сунже силовики застрелили предполагаемого пособника "разыскиваемых членов бандгруппы", сообщило сегодня УФСБ по Ингушетии. По версии ведомства, мужчина при попытке задержания открыл по силовикам стрельбу из огнестрельного оружия и был убит ответным огнем. Источники сообщили, что убитый в перестрелке с силовиками в Сунже, подозревался в пособничестве Амирхану Гуражеву и Адаму Оздоеву, которые находятся в розыске после серии вооруженных инцидентов в марте и апреле, 

28 марта произошло нападение на пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии, в розыск были объявлены шесть жителей Ингушетии. Позднее двое из них были найдены мертвыми. Был введен режим контртеррористической операции, но разыскиваемым еще дважды удалось уйти от силовиков после перестрелок – 3 апреля в Малгобеке и 5 апреля в Зязиков-Юрте. 7 апреля один из них сдался полиции, а 8 апреля был задержан еще один разыскиваемый. В розыске оставались Амирхан Гуражев и Адам Оздоев. В июле силовики увеличили до 5 миллионов рублей размер вознаграждения за информацию о Гуражеве и Оздоеве.

Пресс-служба управления ФСБ России по Ингушетии сообщила, что убитый сегодня в перестрелке в Ингушетии - 33 летний Х. Ганиев. "В ходе попытки проведения переговоров преступнику было предложено сдаться. Бандит от добровольной сдачи отказался и оказал сотрудникам правоохранительных органов вооруженное сопротивление", - процитировало сообщение пресс-службы ведомства ТАСС.

При перестрелке ранение получил один из силовиков, добавило ведомство. "Ранение получил один сотрудник правоохранительных органов, ему оказана необходимая квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении. 

Также в региональном управлении ФСБ отметили, что на месте перестрелки найдены граната Ф-1, травматический пистолет системы Макарова, переделанный в боевой и  боеприпасы к нему, проинформировало сегодня РИА "Новости".

Напомним, перестрелка с силовиками в Сунже стала первой за семь месяцев после аналогичного инцидента в селе Зязиков-Юрт. Подробности серии инцидентов в Ингушетии собраны в справке "Кавказского узла" "Активизация вооруженного подполья в Ингушетии весной 2023 года". "Кавказский узел" также ведет хронику "Ингушетия. Хроника терактов, обстрелов и похищений".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Опубликовано видео с места перестрелки в Зязиков-Юрте", "Силовики заявили о взрывных устройствах в домах родственников предполагаемого боевика в Ингушетии", "Кавказоведы объяснили варианты тейпового порицания предполагаемых боевиков в Ингушетии".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

22 ноября 2023, 19:56

22 ноября 2023, 19:19

  • Эдуард Атаев приговорен к реальному сроку

    Районный суд в Хасавюрте признал бывшего координатора штаба Навального* в Махачкале Эдуарда Атаева виновным в хранении взрывного устройства и наркотиков. Активист приговорен к шести годам и пяти месяцам колонии.

22 ноября 2023, 18:40

22 ноября 2023, 17:55

  • Боец из Северной Осетии погиб на Украине

    Александр Дрюк погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Дигорского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 236 военных из Северной Осетии.

22 ноября 2023, 17:19

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи