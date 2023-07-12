12 июля 2023, 22:39

Власти увеличили награду за информацию о Гуражеве и Оздоеве

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Награда за информацию о местонахождении разыскиваемых за нападения на силовиков Амирхана Гуражева и Адама Оздоева увеличена до пяти миллионов рублей. По данным ФСБ, они разделились и планировали покинуть Ингушетию.

"Кавказский узел" писал, что нападение на пост ДПС, расположенный на границе Ингушетии и Северной Осетии, произошло в ночь на 28 марта. В розыск были объявлены шесть жителей Ингушетии. Позднее двое из них (Рамазан Эльдиев и Мовсар Коттоев) были найдены мертвыми. Был введен режим контртеррористической операции, но разыскиваемым еще дважды удалось уйти от силовиков после перестрелок – 3 апреля в Малгобеке и 5 апреля в Зязиков-Юрте, а силовики при этом оба раза понесли потери. После перестрелки в Зязиков-Юрте МВД объявило о награде в 3 миллиона рублей за информацию о местонахождении разыскиваемых 7 апреля один из четырех разыскиваемых (Амир Боков) сдался полиции, на следующий день стало известно о задержании еще одного, Микаила Мошхоева. В розыске оставались Амирхан Гуражев и Адам Оздоев.

15 апреля глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что за время КТО в Малгобекском районе четыре человека убиты и двое задержаны. В тот же день мать Амирхана Гуражева записала видеообращение, в котором просила сына сдаться властям. 19 апреля призывы к сыну сдаться властями также озвучила мать Оздоева.

Размер вознаграждения за информацию об Амирхане Гуражеве и Адаме Оздоеве увеличен до 5 миллионов рублей, сообщило сегодня издание "Севкавпортал" со ссылкой на данные правоохранительных органов.

Вместе с тем те, кто укрывает разыскиваемых, оказывает им любую помощь в том числе продуктами и медикаментами, или не сообщил об их местонахождении, могут быть привлечены к уголовной ответственности за содействие террористической деятельности. Уже задержаны 18 пособников террористов, подчеркивается в сообщении.

Управление ФСБ России по Астраханской области ранее сообщило, что Гуражев и Оздоев "разделились и действуют отдельно друг от друга". "Согласно оперативным данным, разыскиваемые предполагали уехать из Республики Ингушетия и скрыться в других регионах России или же нелегально пересечь государственную границу", - процитировало сообщение ведомства издание "Астрахань 24" 17 июня.

Родные Гуражева и Оздоева продолжили записывать видеообращения с призывом к ним сдаться. В частности, 6 июня в Telegram-канале ingterpol_news было опубликовано обращение матери Гуражева. 7 июня в этом же Telegram-канале было опубликовано видеообращение отца Адама Оздоева с просьбой к сыну явиться с повинной.

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Примечание:

"Два жителя Малгобекского района задержаны за пособничество террористам", "Житель Ингушетии задержан по делу о терроризме", "Чиновники проигнорировали жалобы жителей Зязиков-Юрта на ущерб из-за КТО".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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