Мать Оздоева повторила призывы к сыну сдаться властями

19 апреля 2023, 19:12

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Мать Адама Оздоева, который был объявлен в розыск по делу о нападении на силовиков в Ингушетии, повторно записала видеообращение с просьбами к сыну сдаться властям.

Как писал "Кавказский узел", после обстрела поста ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии в ночь на 28 марта в розыск были объявлены шесть жителей Ингушетии. Позднее двое из них, Рамазан Эльдиев и Мовсар Коттоев, были найдены мертвыми. Был введен режим контртеррористической операции, но разыскиваемым дважды удалось уйти от силовиков после перестрелок - 3 апреля в Малгобеке и 5 апреля в Зязиков-Юрте, а силовики при этом оба раза понесли потери. 7 апреля один из разыскиваемых, Амир Боков, сдался полиции, а на следующий день стало известно о задержании Микаила Мошхоева. В розыске оставались Амирхан Гуражев и Адам Оздоев.

15 апреля глава Ингушетии отчитался, что за время КТО убиты четыре предполагаемых боевика и двое задержаны, не назвав при этом их имен. Таким образом, официально о смерти именно Гуражева и Оздоева не сообщалось. При этом на следующий день после отчета Калиматова в ингушских Telegram-каналах было опубликовано обращение матери Амирхана Гуражева с призывом к сыну сдаться, хотя подобное видеообращение она уже записывала и ранее.

Мать Адама Оздоева, которая ранее также уже обращалась к сыну с призывом сдаться, повторила свои призывы к сыну. Ее новое видеообращение к сыну опубликовали сегодня ингушские Telegram-каналы.

Видеозапись длится 44 секунды, женщина начинает говорить спокойно, однако затем срывается на плач и крик. "Без нашего с отцом прощения тебя неминуемо ждёт ад. Я же тебя на руках носила, ты же ни в чём не нуждался, за что?! Ради Аллаха - сдайся властям!", - перевел с ингушского ее слова Telegram-канал ingterpol_news. Это же видеообращение опубликовано сегодня в Telegram-канале News_Ingushetii.

Потери силовиков в ходе боя в Зязиков-Юрте, включая трех убитых и восемь раненых, стали наибольшим числом жертв за день среди силовиков в Ингушетии после августа 2012 года, следует из хроники вооруженных инцидентов в Ингушетии, которую с 2006 года ведет "Кавказский узел". Подробности серии инцидентов в марте-апреле 2023 года в Ингушетии собраны в справке "Кавказского узла" "Активизация вооруженного подполья в Ингушетии весной 2023 года".