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16:02, 13 июня 2026

Фальшивые документы для причастного к нападению на "Крокус Сити" стали причиной задержания жителя Ингушетии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики задержали участника боевого крыла вирда баталхаджинцев* Хасана Альтемирова. По версии следствия, он обеспечил поддельными документами Батыра Кулаева, который обеспечил оружием террористов, напавших на «Крокус Сити Холл». 

Как писал "Кавказский узел", вечером 22 марта 2024 года вооруженные люди ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске и открыли стрельбу, а также совершили поджог. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. По официальным данным на 30 марта 2024 года, в результате нападения на "Крокус Сити Холл" погибли 144 человека, пострадал - 551. В ноябре 2024 года стало известно о появлении баталхаджинцев в деле о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле" - Хусейн Медов и Джабраил Аушев были арестованы по обвинению в незаконном обороте оружия и взрывчатки. Суд приговорил к пожизненным срокам исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле", при котором погибли 144 человека.

Теракт в Красногорске стал одним из крупнейших за 30 лет в московском регионе. Новости по этой теме публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Теракты в Москве и на Кавказе". 

Сотрудники УФСБ по Ингушетии задержали 54-летнего Хасана Альтемирова — члена боевого крыла баталхаджинцев, признанного террористической организацией и запрещенного решением Южного окружного военного суда 28 ноября 2022 года. Следствием ему инкриминируется соучастие (в виде пособничества) в руководстве террористическим сообществом (ч. 5 ст. 33 и ч. 1 ст. 205.4 УК РФ), сообщил сегодня "Коммерсант".

Батал-хаджи Белхороев - ингушский шейх, основатель одной из кадиритских ветвей (вирдов), последователь шейха Кунта-хаджи, сообщается в опубликованной на "Кавказском узле" справке "Батал-хаджи и его последователи". В феврале 2023 года ФСБ включила в список террористических организаций боевое крыло вирда баталхаджинцев.

По данным силовиков, в 2025 году Альтемиров по указанию лидеров вирда обеспечил поддельными паспортами как минимум трех разыскиваемых баталхаджинцев . Среди них, особо отмечает СКР, Батыр Кулаев, который вместе с сообщниками вооружил террористов, участвовавших в нападении на «Крокус Сити Холл».

Используя паспорт, полученный от Альтемирова, Кулаев скрылся за границей и поймать его до сих пор не удалось.

Как следует из материалов уголовного дела, выходцы из Ингушетии Хусен Медов, Джабраил Аушев, Хаваж-Багаудин Алиев и Батыр Кулаев достали пять охолощенных автоматов и затем переделали их в боевые. Кроме того, они добыли 1881 патрон калибра 7,62 мм. Стволы и боеприпасы были спрятаны в Ингушетии, а затем отправлены в столичный регион, говорится в публикации

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Автор: "Кавказский узел"

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