Исполнители теракта в "Крокусе" получили пожизненные сроки

Суд приговорил к пожизненным срокам исполнителей теракта в "Крокус сити Холле", при котором погибли 144 человека.

Как писал "Кавказский узел", вечером 22 марта 2024 года вооруженные люди ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске и открыли стрельбу, а также совершили поджог. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. По официальным данным на 30 марта 2024 года, в результате нападения на "Крокус Сити Холл" погибли 144 человека, пострадал 551.

Теракт в Красногорске стал одним из крупнейших за 30 лет в московском регионе. Новости по этой теме публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Теракты в Москве и на Кавказе".

Второй Западный окружной военный суд Мосгорсуд вынес приговор по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», произошедшем 22 марта 2024 года. Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Мухаммадсобир Файзов приговорены к пожизненному лишению свободы. Всего по делу проходило 19 подсудимых.

В ноябре 2024 года стало известно о появлении баталхаджинцев в деле о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле" – Хусейн Медов и Джабраил Аушев были арестованы по обвинению в незаконном обороте оружия и взрывчатки.