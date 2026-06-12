Житель Ингушетии осужден за комментарий в чеченском Telegram-канале

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Суд приговорил жителя Ингушетии к денежному штрафу за комментарий в Telegram-канале чеченского оппозиционного движения.

Осужденному жителю Ингушетии 23 года. Поводом для его уголовного преследования стали материалы республиканского управления ФСБ, а рассматривал дело Первый Западный окружной военный суд в Петербурге.

Согласно версии обвинения и приговору суда, молодой человек опубликовал комментарий, “оправдывающий действия боевика”, - участника запрещенной международной террористической организации Амирхана Гуражева, проинформировала со ссылкой на ФСБ газета “Ингушетия”

3 марта 2024 года в ходе контртеррористической операции в Карабулаке были убиты Амирхан Гуражев и еще пять человек: Зелимхан Цуроев, Магомед Баркинхоев, Тагир Цуроев, Микаил Тутаев и Берс Чемурзиев. Силовики объявили убитых боевиками запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". "Кавказский узел" подготовил справку "Как проходила спецоперация в Карабулаке".

Комментарий, по данным издания, был опубликован "в открытом Telegram-канале NIYSO" - чеченского оппозиционного движения, которое осенью 2025 года было объявлено экстремистским и запрещено на всей территории России.

Суд назначил жителю Ингушетии штраф в 500 тысяч рублей, признав его виновным в оправдании терроризма через интернет (часть 2 статьи 205.2 УК России, максимальное наказание - от пяти до семи лет лишения свободы).

Согласно приговору, который уже вступил в законную силу, молодому человеку в течение двух лет запрещено публиковать любые обращения и материалы в интернете. Комментариями осужденного или его адвоката относительно назначенного наказания “Кавказский узел” пока не располагает.

"Кавказский узел" писал, что суды на юге России регулярно приговаривают местных жителей к реальным срокам в колонии за публикации в социальных сетях по статье об оправдании терроризма через интернет. Установить реальное число таких приговоров не представляется возможным, так как не все дела об оправдании терроризма попадают в публичные картотеки судов.

В конце апреля следователи в Ингушетии завершили расследование дела против жителя селения Пседах, обвиняемого в участии в вооруженном формировании, незаконном хранении оружия, а также снабжении продуктами группировки Амирхана Гуражева. Южный окружной военный суд также в конце апреля приговорил к длительным срокам заключения троих жителей Ингушетии, которых силовики сочли пособниками убитых в Карабулаке боевиков: Микаил и Адам Цуроевы получили 12 и 13 лет строгого режима соответственно, Тамерлан Хашагульгов - 14 лет.