Мать повторно призвала Амирхана Гуражева сдаться властям

16 апреля 2023, 14:00

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Мать Амирхана Гуражева, объявленного в розыск по делу о нападении на силовиков, повторно записала видеообращение, в котором просила сына сдаться властям. Это видео распространено после отчета главы Ингушетии о четырех убитых в контртеррористической операции боевиках.

Как писал "Кавказский узел", после обстрела поста ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии в ночь на 28 марта в розыск были объявлены шесть жителей Ингушетии. Позднее двое из них, Рамазан Эльдиев и Мовсар Коттоев, были найдены мертвыми. Был введен режим контртеррористической операции, но разыскиваемым дважды удалось уйти от силовиков после перестрелок - 3 апреля в Малгобеке и 5 апреля в Зязиков-Юрте, а силовики при этом оба раза понесли потери. 7 апреля один из разыскиваемых, Амир Боков, сдался полиции, а на следующий день стало известно о задержании Микаила Мошхоева. В розыске оставались Амирхан Гуражев и Адам Оздоев, однако 15 апреля глава Ингушетии отчитался, что за время КТО убиты четыре предполагаемых боевика и двое задержаны, не назвав их имен.

10 апреля мать Амирхана Гуражева призвала сына сообщить о своем местонахождении и вернуться домой, следует из опубликованного в Telegram-видеообращения. Ранее родные Родные Амирхана Гуражева заявили, что не причастны к его действиям и не поддерживают его, если он замешан в чем-то противозаконном.

Сегодня ингушскиe Telegram-каналы распространили новое видеообращение матери Амирхана Гуражева. Женщина обратилась к сыну с просьбой сдаться и не творить зла. ""Иначе не будет тебе моего материнского прощения", - приводит перевод ее слов Telegram-канал ingterpol_news. Это же обращение опубликовано сегодня в Telegram-канале News-Ingushetii.

Потери силовиков в ходе боя в Зязиков-Юрте, включая трех убитых и восемь раненых, стали наибольшим числом жертв за день среди силовиков в Ингушетии после августа 2012 года, следует из хроники вооруженных инцидентов в Ингушетии, которую с 2006 года ведет "Кавказский узел". Подробности серии инцидентов в марте-апреле 2023 года в Ингушетии собраны в справке "Кавказского узла" "Активизация вооруженного подполья в Ингушетии весной 2023 года".