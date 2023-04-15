Обнародовано видео с раскаянием Амира Бокова

15 апреля 2023, 23:01

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Житель Ингушетии Амир Боков, сдавшийся силовикам после перестрелки в Зязиков-Юрте, объяснил на видео, что после осознания ошибочности своих действий добровольно пришел в полицию, чтобы не было новых убийств сотрудников правоохранительных органов.

Как писал "Кавказский узел", после обстрела поста ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии в ночь на 28 марта в розыск были объявлены шесть жителей Ингушетии. Позднее двое из них, Рамазан Эльдиев и Мовсар Коттоев, были найдены мертвыми. Был введен режим контртеррористической операции, но разыскиваемым дважды удалось уйти от силовиков после перестрелок - 3 апреля в Малгобеке и 5 апреля в Зязиков-Юрте, а силовики при этом оба раза понесли потери. 7 апреля один из разыскиваемых Амир Боков сдался полиции, а на следующий день стало известно о задержании Микаила Мошхоева. В розыске оставались Амирхан Гуражев и Адам Оздоев, однако сегодня глава Ингушетии отчитался, что за время КТО убиты четыре предполагаемых боевика и двое задержаны.

1 апреля тейп Боковых обратился к другим ингушским тейпам и сообщил, что сотрудничает с правоохранительными органами в поиске своего родственника. До этого Боковы обращались через интернет с призывами к Амиру вернуться домой и искали его в лесу. Силовики сообщили, что 7 апреля Амир Боков добровольно пришел в отделение полиции вместе со своим дядей.

Короткую видеозапись с Амиром Боковым опубликовал сегодня на своем сайте телеканал "Звезда". Боков сидит на стуле на фоне серой стены. Он говорит, что сдался силовикам, чтобы не допустить новых убийств сотрудников правоохранительных органов.

"После всех этих случаев я сделал для себя вывод, что лучший джихад — это бороться со своим нафсом (с арабского переводится как "эго" или "темная сторона души". - Прим. "Кавказского узла"), обращаться к людям хорошо, обращаться хорошо к родителям. И поэтому я пришел и сдался, чтобы больше не было таких случаев, чтобы не убивали сотрудников полиции", — сказал Боков на видео, которое длится меньше минуты.

Потери силовиков в ходе боя в Зязиков-Юрте, включая трех убитых и восемь раненых, стали наибольшим числом жертв за день среди силовиков в Ингушетии после августа 2012 года, следует из хроники вооруженных инцидентов в Ингушетии, которую с 2006 года ведет "Кавказский узел". Подробности серии инцидентов в марте-апреля 2023 года в Ингушетии собраны в справке "Кавказского узла" "Активизация вооруженного подполья в Ингушетии весной 2023 года".

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