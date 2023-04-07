Силовики подтвердили сдачу Амира Бокова

07 апреля 2023, 15:52

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Житель Малгобека Амир Боков, подозреваемый в нападении на сотрудников правоохранительных органов, задержан, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Ингушетии. Боков пришел в отделение полиции вместе со своим дядей, проинформировали силовики.

Как писал "Кавказский узел", полиция Ингушетии пообещала три миллиона рублей за помощь в розыске Микаила Мошхоева, Амира Бокова, Амирхана Гуражева и Адама Оздоева. По версии МВД, они причастны как к нападению на пост ДПС на границе с Северной Осетией 27 марта, обстрелу силовиков в Малгобеке 3 апреля и покушению на силовиков в Зязиков-Юрте 5 апреля. Сегодня источники сообщили, что Амир Боков сдался силовикам.

Вечером 5 апреля во время контртеррористической операции силовики обнаружили группу предполагаемых боевиков в селении Зязиков-Юрт. Во время перестрелки погибли три сотрудника полиции, сообщило МВД республики. По данным источников, еще восемь силовиков получили ранения. Предполагаемым боевикам удалось скрыться.

Амир Боков, один из объявленных в розыск жителей Ингушетии, задержан, подтвердила пресс-служба ФСБ Ингушетии. "Оперативным штабом в Республике Ингушетия в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках контртеррористической операции задержан житель Малгобека Боков А.Б.", - процитировало слова сотрудника пресс-службы ведомства агентство "Интерфакс".

Он отметил, что "по предварительным данным, задержанный является членом бандгруппы, причастной к нападению на сотрудников правоохранительных органов", говорится в сообщении.

Боков пришел в отделение полиции вместе с дядей и дал признательные показания, сообщил сегодня Telegram-канал Национального антитеррористического комитета по Ставропольскому краю. Остальные подозреваемые могут скрываться в лесу на окраине Малгобекского района, указано в сообщении.

Напомним, силовики объявили в розыск Мошхоева, Бокова, Гуражева и Оздоева после нападения на пост ДПС вместе с еще двумя молодыми людьми, Рамазаном Эльдиевым и Мовсаром Коттоевым. Эльдиев утром 29 марта был найден мертвым, а 5 апреля появилась информация, что мертвым найден еще один участник группы, предположительно Коттоев.

Потери силовиков в ходе боя в Зязиков-Юрте, включая трех убитых и восемь раненных, стали наибольшим числом жертв за день среди силовиков в Ингушетии после августа 2012 года, следует из хроники вооруженных инцидентов в Ингушетии, которую с 2006 года ведет "Кавказский узел".

1 апреля тейп Боковых обратился к другим ингушским тейпам и сообщил, что сотрудничает с правоохранительными органами в поиске своего родственника. До этого Боковы обращались через интернет с призывами к Амиру вернуться домой и искали его в лесах. Тейп Оздоевых обратился к Адаму Оздоеву с призывом вернуться домой. В свою очередь родственники Мошхоева исключили его из своего тейпа, а родные Гуражева заявили, что не причастны к его действиям. 4 апреля отец Мовсара Коттоева отрекся от него.

Решение о том, исключить провинившегося члена семьи из тейпа или ограничиться порицанием, зависит от многих факторов, в том числе мнения старейшин, отметили опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы, комментируя реакцию тейпов на розыск подозреваемых в нападении на пост ДПС. Позиция тейпа может сильно повлиять на жизнь изгоя, отметили они.

Исключение из тейпа нельзя назвать формальностью, если человек - часть ингушского общества, подчеркнул, в частности, ингушский правозащитник Магомед Муцольгов. "Это не видимость. Это серьезное общественное явление. У ингушей такая традиция. Мы живем семьями, родами. Для того, от кого отказался тейп, это означает, что он лишился его поддержки. Тейп заявил, что мы не будем поддерживать с ним никаких отношений - ни добрых, ни враждебных. Не будем ни радоваться, ни горевать за него. Это один из способов общественного воздействия", - пояснил Муцольгов.

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