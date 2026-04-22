×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
21:32, 22 апреля 2026

Трое граждан Узбекистана осуждены по делу о подготовке теракта на Ставрополье

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил трех граждан Узбекистана к срокам от 16 до 18 лет лишения свободы, признав их виновными в подготовке теракта на Центральном рынке в Георгиевске.

Как писал "Кавказский узел", в марте 2024 года три гражданина одной из стран Центральной Азии были задержаны в Ставропольском крае по подозрению в подготовке теракта. По версии силовиков, они планировали совершить террористический акт путем взрыва в одном из мест массового пребывания людей на территории края.

По версии суда, в марте 2024 года осужденные решили совершить теракт на территории Центрального рынка Георгиевска, провели разведку на местности и приобрели компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.

29 марта 2024 года их задержали. Сообщники обвинялись в участии в деятельности террористической организации, покушении на совершение теракта и незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Подсудимые получили от 16 до 18 лет лишения свободы с отбыванием в тюрьме первых 4-5 лет и штрафом от 550 тысяч до 650 тысяч рублей.

"Кавказский узел" также писал, что была заключена под стражу гражданка Германии, которую силовики считают участницей подготовки теракта в Пятигорске. По этому же делу арестован приезжий из Центральной Азии.

Напомним, 20 февраля ФСБ отчиталась также о предотвращении теракта в здании фонда "Защитники Отечества" в Ставрополе. Мужчина, который готовил взрыв по заданию украинских спецслужб, убит в перестрелке, заявило ведомство. По данным "Кавказского узла", эта перестрелка с участием силовиков стала второй в регионе с начала 2026 года.

В 2025 году силовики регулярно рапортовали о предотвращенных на Ставрополье терактах. Так, в декабре 2025 года силовики задержали в Ставрополе 18-летнюю жительницу Кубани. По версии следствия, она приехала, чтобы подорвать машину одного из военнослужащих. Силовики считают, что мужчина, который был убит 20 февраля 2026 года, спрятал в тайнике взрывное устройство, с помощью которого девушка пыталась заминировать автомобиль около воинской части.

29 октября 2025 года ФСБ рапортовала о задержании жителя Георгиевска, 1980 года рождения, подозреваемого в подготовке взрыва на объекте транспортной инфраструктуры.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики поспорили о регулярных рапортах ФСБ о предотвращенных терактах. Отчеты обусловлены активностью сторонников террористов и превентивными мерами силовиков, заявили журналист Василий Балдицын и ученый Алексей Гуня. Спецслужбы преследуют на Северном Кавказе также активистов и критиков силовых структур, возразил полковник МВД Амир Колов.

Материалы с ежемесячными, квартальными и годовыми подсчетами жертв вооруженного конфликта в регионах Северного Кавказа публикуются в разделе "Северный Кавказ – статистика жертв". Статистика за год представлена также в виде инфографики.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* террористическая организация, запрещенная в России.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
Все события дня
Новости
Персоналии
Справочник
Последние записи в блогах
Фото
Фото
Фото
Все блоги
Аналитика
Темы дня
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Показать больше