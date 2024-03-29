ФСБ отчиталась о предотвращении теракта на Ставрополье

29 марта 2024, 22:26

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Три гражданина одной из стран Центральной Азии задержаны в Ставропольском крае по подозрению в подготовке теракта, сообщил сегодня Центр общественных связей ФСБ. Пользователи Telegram утверждают, что задержание произошло в Георгиевске.

По подозрению в подготовке теракта задержаны три человека, сообщил сегодня Центр общественных связей ФСБ. "Федеральной службой безопасности пресечена террористическая деятельность трех граждан одной из стран Центральной Азии, которые планировали совершить террористический акт путем взрыва в одном из мест массового пребывания людей на территории Ставропольского края", — говорится в заявлении.

У задержанных по месту проживания изъяли составные части самодельного взрывного устройства, химические вещества и поражающие элементы. Следственным отделом УФСБ России по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к теракту (часть 1 статьи 30 и часть 2 статьи 205 УК РФ), говорится в сообщении.

К сообщению приложена видеозапись, на которой двое подозреваемых, лица которых скрыты, ходят по улицам, заходят в аптеку, в строительный магазин. В строительном магазине продавец отпускает гвозди. "Целый килограмм?" - спрашивает девушка.

Затем показаны кадры задержания двух подозреваемых у белой "Газели" и изъятые компоненты взрывного устройства.

Видео задержания, снятое с другого ракурса, по всей видимости, из одной из квартир прилегающих домов, были опубликованы в местном Telegram-канале "Георгиевск_ру". Как следует из видео, задержание произошло у магазина "Магнит". Автор видео за кадром, используя обсценную лексику, говорит, что силовики "вылетели из этого белого автобуса" и положили задержанных "лицом в асфальт".

Сотрудники правоохранительных органов на Ставрополье предотвратили 12 терактов на этапе подготовки за 2023 год, сообщил 28 марта начальник ГУ МВД России по региону Андрей Мишагин, отчитываясь в краевой думе. "На этапе подготовки пресечено совершение 12 террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры, органов государственной власти и массового пребывания людей", - привело его слова ТАСС.

Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики, комментируя регулярные отчеты о предотвращении терактов, предположили, что спецслужбы мотивированы распространять сфальсифицированные сообщения о задержании предполагаемых террористов на Ставрополье для улучшения отчетности и в целях пропаганды. Вероятной целью такой пропаганды может быть предупреждение о последствиях участия в радикальных организациях.

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