Силовики рапортовали о предотвращении теракта в Пятигорске

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Заключена под стражу гражданка Германии, которую силовики считают участницей подготовки теракта в Пятигорске. По этому же делу арестован приезжий из Центральной Азии.

Как писал "Кавказский узел", 28 марта ФСБ заявила, что в Ставрополе предотвращено нападение на сотрудника силовой структуры. По версии спецслужбы, подозреваемый погиб при взрыве во время задержания.

В Пятигорске предотвращен теракт, планировавшийся на объекте силовой структуры с участием гражданки Германии, 1969 года рождения, заявила сегодня на своем сайте ФСБ.

"Благодаря эффективной работе специальных средств радиоэлектронной борьбы, вблизи одного из объектов силовых ведомств в г. Пятигорске выявлено и заблокировано действие взрывного устройства, которое находилось в рюкзаке указанной женщины", - говорится в публикации.

После задержания женщины взрывотехники установили, что самодельное взрывное устройство изготовлено из взрывчатого вещества мощностью 1,5 кг в тротиловом эквиваленте.

"Одновременно, в окружении объекта посягательства выявлен гражданин одной из республик Центрально-Азиатского региона, 1997 года рождения, сторонник радикальной идеологии, который должен был привести СВУ в действие методом дистанционного подрыва, а женщина погибнуть на месте", - заявило ведомство.

Согласно публикации, задержанные "дали признательные показания и пояснили, что средства поражения изъяли из тайников, оборудованных спецслужбами Украины".

Расследование ведется по статье о приготовлении к теракту группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, отмечается в сообщении. Соответствующая статья УК РФ предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.

Суд в Ставропольском крае заключил под стражу и задержанную гражданку Германии, и гражданина "одной из центральноазиатских республик", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

Напомним, 20 февраля ФСБ отчиталась также о предотвращении теракта в здании фонда "Защитники Отечества" в Ставрополе. Мужчина, который готовил взрыв по заданию украинских спецслужб, убит в перестрелке, заявило ведомство. По данным "Кавказского узла" эта перестрелка с участием силовиков стала второй в регионе с начала 2026 года.

В 2025 году силовики регулярно рапортовали о предотвращенных на Ставрополье терактах. Так, в декабре 2025 года силовики задержали в Ставрополе 18-летнюю жительницу Кубани. По версии следствия, она приехала, чтобы подорвать машину одного из военнослужащих. Силовики считают, что мужчина, который был убит 20 февраля 2026 года, спрятал в тайнике взрывное устройство, с помощью которого девушка пыталась заминировать автомобиль около воинской части.

29 октября 2025 года ФСБ рапортовала о задержании жителя Георгиевска, 1980 года рождения, подозреваемого в подготовке взрыва на объекте транспортной инфраструктуры.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики поспорили о регулярных рапортах ФСБ о предотвращенных терактах. Отчеты обусловлены активностью сторонников террористов и превентивными мерами силовиков, заявили журналист Василий Балдицын и ученый Алексей Гуня. Спецслужбы преследуют на Северном Кавказе также активистов и критиков силовых структур, возразил полковник МВД Амир Колов.

Материалы с ежемесячными, квартальными и годовыми подсчетами жертв вооруженного конфликта в регионах Северного Кавказа публикуются в разделе "Северный Кавказ – статистика жертв". Статистика за год представлена также в виде инфографики.