Кавказский узел

10:58, 20 апреля 2026

Силовики рапортовали о предотвращении теракта в Пятигорске

Девушка с рюкзаком. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Заключена под стражу гражданка Германии, которую силовики считают участницей подготовки теракта в Пятигорске. По этому же делу арестован приезжий из Центральной Азии.

Как писал "Кавказский узел", 28 марта ФСБ заявила, что в Ставрополе предотвращено нападение на сотрудника силовой структуры. По версии спецслужбы, подозреваемый погиб при взрыве во время задержания.

В Пятигорске предотвращен теракт, планировавшийся на объекте силовой структуры с участием гражданки Германии, 1969 года рождения, заявила сегодня на своем сайте ФСБ.

"Благодаря эффективной работе специальных средств радиоэлектронной борьбы, вблизи одного из объектов силовых ведомств в г. Пятигорске выявлено и заблокировано действие взрывного устройства, которое находилось в рюкзаке указанной женщины", - говорится в публикации.

После задержания женщины взрывотехники установили, что самодельное взрывное устройство изготовлено из взрывчатого вещества мощностью 1,5 кг в тротиловом эквиваленте.

"Одновременно, в окружении объекта посягательства выявлен гражданин одной из республик Центрально-Азиатского региона, 1997 года рождения, сторонник радикальной идеологии, который должен был привести СВУ в действие методом дистанционного подрыва, а женщина погибнуть на месте", - заявило ведомство.

Согласно публикации, задержанные "дали признательные показания и пояснили, что средства поражения изъяли из тайников, оборудованных спецслужбами Украины".

Расследование ведется по статье о приготовлении к теракту группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, отмечается в сообщении. Соответствующая статья УК РФ предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.

Суд в Ставропольском крае заключил под стражу и задержанную гражданку Германии, и гражданина "одной из центральноазиатских республик", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

Напомним, 20 февраля ФСБ отчиталась также о предотвращении теракта в здании фонда "Защитники Отечества" в Ставрополе. Мужчина, который готовил взрыв по заданию украинских спецслужб, убит в перестрелке, заявило ведомство. По данным "Кавказского узла" эта перестрелка с участием силовиков стала второй в регионе с начала 2026 года.

В 2025 году силовики регулярно рапортовали о предотвращенных на Ставрополье терактах. Так, в декабре 2025 года силовики задержали в Ставрополе 18-летнюю жительницу Кубани. По версии следствия, она приехала, чтобы подорвать машину одного из военнослужащих. Силовики считают, что мужчина, который был убит 20 февраля 2026 года, спрятал в тайнике взрывное устройство, с помощью которого девушка пыталась заминировать автомобиль около воинской части.

29 октября 2025 года ФСБ рапортовала о задержании жителя Георгиевска, 1980 года рождения, подозреваемого в подготовке взрыва на объекте транспортной инфраструктуры.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики поспорили о регулярных рапортах ФСБ о предотвращенных терактах. Отчеты обусловлены активностью сторонников террористов и превентивными мерами силовиков, заявили журналист Василий Балдицын и ученый Алексей Гуня. Спецслужбы преследуют на Северном Кавказе также активистов и критиков силовых структур, возразил полковник МВД Амир Колов.

Материалы с ежемесячными, квартальными и годовыми подсчетами жертв вооруженного конфликта в регионах Северного Кавказа публикуются в разделе "Северный Кавказ – статистика жертв". Статистика за год представлена также в виде инфографики.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

07:56, 20 апреля 2026
Боец из Волгоградской области убит в военной операции
06:58, 20 апреля 2026
Человек погиб в Туапсе при атаке беспилотников
00:58, 20 апреля 2026
Следствие попросило арестовать двух сторонников Карапетяна
22:58, 19 апреля 2026
Протесты в центре Тбилиси продолжаются 508-й день подряд
14:58, 19 апреля 2026
Комбатант из Котово убит в боевых действиях
11:58, 19 апреля 2026
Три бойца из Астраханской области названы убитыми в военной операции
Магомед Каитов. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
03:56, 20 апреля 2026
Имущество Магомеда Каитова выставлено на торги
06:01, 19 апреля 2026
Шесть бойцов со Ставрополья убиты на Украине
Домашнее насилие. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
09:33, 18 апреля 2026
Правозащитники зафиксировали всплеск обращений за помощью на Северном Кавказе
04:40, 17 апреля 2026
Житель Ставрополья осужден по делу о вербовке в ИГ*
Силовик. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
20:11, 16 апреля 2026
Суд отправил в колонию заявившего о пытках жителя Ставрополья
Рауф Арашуков. Фото: Пресс-служба Совета Федерации России
13:01, 15 апреля 2026
Арашуков Рауф Раулевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
12:19, 9 апреля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Ахмат Кадыров. Фото https://chechnya.gov.ru/organy-vlasti/ministerstva-i-vedomstva/ministerstva/ministerstvo-chechenskoj-respubliki-po-fizicheskoj-kulture-i-sportu/
14:25, 31 марта 2026
Ахмат Рамзанович Кадыров
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Российские силовики конвоируют задержанного в ходе боев в Гудермесе в октябре 1999 года. Фото: Adlan Khasanov/REUTERS Главное о Второй чеченской войне

Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

14:47, 17 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Деньги за контракт, доверенность и судебное заседание в больничной палате 
Фото
15:24, 13 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Объекты культурного наследия в частной собственности. Что от них останется?
Фото
12:23, 8 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Житейская история с неожиданной концовкой
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Самвел Карапетян. Фото: Report https://report.az/ru/v-regione/samvel-karapetyan-nachal-process-otkaza-ot-vseh-grazhdanstv-pomimo-armyanskogo
17 апреля 2026, 19:09
Домашний арест Самвела Карапетяна продлен на три месяца

Уборка пляжа в Анапе. 15 апреля 2026 г. Фото: https://t.me/opershtab23/15697
17 апреля 2026, 16:31
247 тонн загрязненного грунта собрано в Анапе после разлива нефтепродуктов

Никол Пашинян. Скриншот видео https://www.primeminister.am/
17 апреля 2026, 13:30
Пашинян призвал не допустить оппозицию в парламент

Наводнение в Дагестане, апрель 2026 года. Кадр видеосюжета "Первого канала".
17 апреля 2026, 00:44
Озвучены размеры компенсаций за утрату жилья при наводнении в Дагестане

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
