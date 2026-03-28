Кавказский узел

12:05, 28 марта 2026

ФСБ отчиталась о предотвращении теракта в Ставрополе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Ставрополе предотвращено нападение на сотрудника силовой структуры, подозреваемый погиб при взрыве во время задержания, рапортовала спецслужба.

Как писал "Кавказский узел", 20 февраля ФСБ отчиталась о предотвращении теракта в здании фонда "Защитники Отечества" в Ставрополе. Мужчина, который готовил взрыв по заданию украинских спецслужб, убит в перестрелке, заявило ведомство.

По данным "Кавказского узла" эта перестрелка с участием силовиков стала второй в регионе с начала 2026 года.

В Ставрополе предотвращен диверсионно-террористический акт в отношении сотрудника правоохранительных органов и членов его семьи, заявила сегодня на своем сайте ФСБ.

По версии силовиков, нападение готовил по заданию спецслужб Украины гражданин России, 1995 года рождения. "Он изъял из схрона самодельное взрывное устройство (далее - СВУ) с целью последующего совершения подрыва личного автомобиля объекта устремлений. При задержании диверсанта сотрудниками спецподразделения ФСБ России украинский куратор осуществил дистанционный подрыв СВУ, в результате которого преступник получил ранения, несовместимые с жизнью. Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали", - говорится в публикации.

С места происшествия изъято второе СВУ, состоящее из 1,5 килограмма взрывчатого вещества, электродетонатора и "механизма на базе GSM-модуля с микрофоном для контроля акустической обстановки", а также телефон погибшего, содержащий переписку с сотрудником спецслужб Украины, утверждает ведомство.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и п. «а» ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) УК России", - говорится в сообщении.

20:32 26.04.2022
Аналитики усомнились в истинности террористической угрозы на Ставрополье
Спецслужбы мотивированы распространять сфальсифицированные сообщения о задержании предполагаемых террористов на Ставрополье для улучшения отчетности и в целях пропаганды, предположили журналист Елена Суслова и правозащитник Арсен Саркисов. Вероятной целью такой пропаганды координатор Центра гражданских инициатив Северо-Кавказского федерального округа Валерий Ледовской назвал предупреждение о последствиях участия в радикальных организациях.

Напомним, в 2025 году силовики регулярно рапортовали о предотвращенных на Ставрополье терактах. Так, в декабре 2025 года силовики задержали в Ставрополе 18-летнюю жительницу Кубани. По версии следствия, она приехала, чтобы подорвать машину одного из военнослужащих. Силовики считают, что убитый 20 февраля мужчина спрятал в тайнике взрывное устройство, с помощью которого девушка пыталась заминировать автомобиль около воинской части.

29 октября 2025 года ФСБ рапортовала о задержании жителя Георгиевска, 1980 года рождения, подозреваемого в подготовке взрыва на объекте транспортной инфраструктуры.

Ранее, 20 октября 2025 года, спецслужба сообщила об аресте мужчины 2000 года рождения, задержанного по делу о подготовке теракта в здании администрации в Георгиевске. Силовики назвали его местным жителем, хотя на допросе он заявил, что "приехал" в Ставропольский край. 

В мае 2025 года в Ставропольском крае были заключены под стражу девять человек, в том числе восемь подростков, подозреваемых в подготовке нападений на полицейских. Некоторые из задержанных рассказали силовикам, что произнесли слова присяги террористической организации, не понимая смысла сказанного.

До этого случая, с начала 2025 года, ФСБ по меньшей мере четыре раза сообщала о предотвращении терактов в Ставропольском крае. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики поспорили об этих рапортах ФСБ. Отчеты обусловлены активностью сторонников террористов и превентивными мерами силовиков, заявили журналист Василий Балдицын и ученый Алексей Гуня. Спецслужбы преследуют на Северном Кавказе также активистов и критиков силовых структур, возразил полковник МВД Амир Колов.

Материалы с ежемесячными, квартальными и годовыми подсчетами жертв вооруженного конфликта в регионах Северного Кавказа публикуются в разделе "Северный Кавказ – статистика жертв". Статистика за год представлена также в виде инфографики.

