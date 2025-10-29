Житель Георгиевска арестован по делу о подготовке теракта
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
ФСБ рапортовала о задержании жителя Георгиевска, подозреваемого в подготовке взрыва на объекте транспортной инфраструктуры. Мужчина заключен под стражу.
В Ставропольском крае "пресечена диверсионно-террористическая деятельность" жителя Георгиевска, 1980 года рождения, сообщила сегодня на своем сайте ФСБ.
По версии ведомства, мужчина с помощью Telegram "инициативно установил контакт с представителем украинской террористической организации, подконтрольной спецслужбам противника" и по его указанию снял на фото и видео "объект транспортной инфраструктуры региона" с целью устроить там взрыв.
"В октябре 2025 года, по заданию куратора, он приобрел в торгово-розничной сети компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и заложил их в тайник. При выдвижении с целью рекогносцировки к месту планируемого теракта задержан сотрудниками ФСБ", - говорится в публикации.
Следственным отделом УФСБ в отношении мужчины возбуждено дело по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту), предусматривающей до 20 лет лишения свободы. "Судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила спецслужба.
"Кавказский узел" писал также, что аналогичное заявление ФСБ сделала менее двух недель назад, 20 октября. По версии ведомства, житель Георгиевска, 2000 года рождения, через Telegram связался с представителем террористической организации и вступил в нее. После этого, как считают силовики, молодой мужчина посетил здание администрации, где "провел разведку", а затем приобрел компоненты для изготовления самодельной бомбы.
О предотвращенных на Ставрополье терактах силовики рапортовали и ранее. Так, 19 мая в Ставропольском крае были заключены под стражу девять человек, в том числе восемь подростков, подозреваемых в подготовке нападений на полицейских. Некоторые из задержанных рассказали силовикам, что произнесли слова присяги террористической организации, не понимая смысла сказанного.
До этого случая c начала 2025 года ФСБ по меньшей мере четыре раза сообщала о предотвращении терактов в Ставропольском крае. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики поспорили об этих рапортах ФСБ. Отчеты обусловлены активностью сторонников террористов и превентивными мерами силовиков, заявили журналист Василий Балдицын и ученый Алексей Гуня. Спецслужбы преследуют на Северном Кавказе также активистов и критиков силовых структур, возразил полковник МВД Амир Колов.
