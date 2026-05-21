10:45, 21 мая 2026

Военный из Ессентуков убит в боевых действиях

Иемориальная доска, посвященная выпускнику Максиму Шабашову установлена в школе№4 города-курорта Ессентуки. Фото: канал главы Ессентуков в мессенджере MAX

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Максим Шабашов из Ессентуков убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 946 бойцов из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", к 9 мая были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 945 бойцов из Ставропольского края.

Российские бойцы. Стоп-кадр видео Минобороны России
13:40 09.05.2026
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 9100
Не менее 4494 бойцов из СКФО и 4607 - из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

Об открытии мемориальной доски в школе N4 Ессентуков, посвященной выпускнику учебного заведения Максиму Шабашову, сообщил в своем телеграм-канале глава города Владимир Крутников. Шабашов был убит 31 декабря 2024 года в результате атаки дрона и посмертно награжден орденом Мужества. Иных биографических подробностей убитого в сообщении чиновника не содержится. 

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 946 бойцов со Ставрополья.

В июне 2025 года сообщалось о смерти сразу 18 комбатантов из Ессентуков.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. Так, мать убитого Дмитрия Уханова рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата узнавали у нее о ходе поисков, ничем не помогая.

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

