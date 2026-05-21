Военный из Ессентуков убит в боевых действиях

Максим Шабашов из Ессентуков убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 946 бойцов из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", к 9 мая были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 945 бойцов из Ставропольского края.

Об открытии мемориальной доски в школе N4 Ессентуков, посвященной выпускнику учебного заведения Максиму Шабашову, сообщил в своем телеграм-канале глава города Владимир Крутников. Шабашов был убит 31 декабря 2024 года в результате атаки дрона и посмертно награжден орденом Мужества. Иных биографических подробностей убитого в сообщении чиновника не содержится.

В июне 2025 года сообщалось о смерти сразу 18 комбатантов из Ессентуков.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. Так, мать убитого Дмитрия Уханова рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата узнавали у нее о ходе поисков, ничем не помогая.