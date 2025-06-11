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00:18, 11 июня 2025

18 бойцов из Ессентуков убиты на СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Названы имена восемнадцати бойцов из Ессентуков, убитых в военной операции на Украине. С ее начала официально признаны убитыми не менее 742 бойцов из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", к 9 июня официально признаны убитыми в военной операции на Украине как минимум 724 бойца из Ставропольского края.

Пулеметчик Дмитрий Рудиченко в январе 2023 года убит в военной операции на Украине, сообщила сегодня  в своем Telegram-канале администрация Ессентуков, отчитываясь об открытии "Парты Героя".

Ранее администрация и мэр города Владимир Крутников в своих Telegram-каналах сообщали, что в военной операции на Украине убиты Михаил Брагин, Станислав Воронцов, Эрик Карапетян, Петр Побирухин, Евгений Татаренко, Алексей Дымшаков, Андрей Масляник, Владимир Перфильев, Игорь Томилин, Станислав Соколов, Александр Роор.

Газета "Ессентукская панорама" привела имена участников военной операции, память которых почтили минутой молчания на городском мероприятии, среди них Роберт Арзиманов, Виктор Кучинскас, Василий Хилько, Александр Мухин, Александр Сергун, Владислав Юлдашев.

Российские военнослужащие. Фото: Минобороны России https://contract.mil.ru
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6750 бойцов с юга России признаны убитыми на Украине
Не менее 3370 бойцов из СКФО и 3380 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 742 военных из Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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