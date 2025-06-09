Бывший участковый со Ставрополья убит на Украине

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Сергей Головань из Арзгирского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти публично назвали имена как минимум 724 военных со Ставрополья, убитых там.

Как писал "Кавказский узел", к 8 июня убитыми в зоне боевых действий на Украине были официально признаны более 6750 бойцов с юга России, в том числе 723 военнослужащих из Ставропольского края.

Уроженец села Садовое Сергей Головань убит в зоне военных действий на Украине, сообщил глава Арзгирского муниципального округа Алексей Палагута в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, Головань по образованию был учителем физкультуры, но работал в силовых структурах. После окончания техникума в Георгиевске он служил в исправительной колонии станицы Александрийской Георгиевского округа, затем вернулся в родное село и стал участковым районного отдела МВД. Впоследствии он также работал сотрудником пожарной части.

Контракт с Минобороны Головань заключил в 2024 году, а в феврале 2025 года был убит, следует из публикации главы муниципалитета.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 724 военных из Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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