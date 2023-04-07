07 апреля 2023, 11:25

Источник сообщил о задержании Амира Бокова в Ингушетии

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Амир Боков сдался полицейским, поиски еще трех подозреваемых в подготовке терактов и нападении на силовиков продолжаются, сообщил источник в силовых структурах Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", полиция Ингушетии пообещала три миллиона рублей за помощь в розыске Микаила Мошхоева, Амира Бокова, Амирхана Гуражева и Адама Оздоева. По версии МВД, они причастны как к нападению на пост ДПС на границе с Северной Осетией 27 марта, так и к покушению на силовиков в Зязиков-Юрте 5 апреля.

Вечером 5 апреля во время контртеррористической операции силовики обнаружили группу предполагаемых боевиков в селении Зязиков-Юрт. Во время перестрелки погибли три сотрудника полиции, сообщило МВД республики. По данным источников, еще восемь силовиков получили ранения. Предполагаемым боевикам удалось скрыться.

Амир Боков сдался силовикам, сообщил источник в правоохранительных органах Ингушетии. "Один из разыскиваемых, Амир Боков 2001 года рождения, сдался сотрудникам полиции. Поиски еще трех человек продолжаются", - приводит сегодня его слова РИА Новости.

МВД Ингушетии и республиканское управление СКР не сообщили, по состоянию на 11.19 мск, на своих сайтах о задержании Бокова.

Напомним, силовики объявили в розыск Мошхова, Бокова, Гуражева и Оздоева после нападения на пост ДПС вместе с еще двумя молодыми людьми, Рамазаном Эльдиевым и Мовсаром Коттоевым. Эльдиев утром 29 марта был найден мертвым, а 5 апреля появилась информация, что мертвым найден еще один участник группы, предположительно Коттоев.

Следственный комитет расследует сразу три эпизода нападения на силовиков: атаку на пост "Волга-14" на границе Ингушетии с Северной Осетией 27 марта, обстрел правоохранителей на окраине Малгобека 3 апреля и боестолкновение в Зязиков-Юрте в ночь на 6 апреля.

Потери силовиков в ходе боя в Зязиков-Юрте, включая трех убитых и восемь раненных, стали наибольшим числом жертв за день среди силовиков в Ингушетии после августа 2012 года, следует из хроники вооруженных инцидентов в Ингушетии, которую с 2006 года ведет "Кавказский узел".

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Примечание:

"В сети появилось аудиообращение Рамазана Эльдиева", "ФСБ объявила о розыске пятерых подозреваемых в подготовке терактов в Ингушетии", "Родные дистанцировались от Микаила Мошхоева и Амирхана Гуражева".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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