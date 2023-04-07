МВД Ингушетии объявило награду за информацию о предполагаемых боевиках

07 апреля 2023, 00:51

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После перестрелки в Зязиков-Юрте МВД Ингушетии пообещало 3 миллиона рублей за данные о местонахождении четверых разыскиваемых по подозрению в подготовке терактов молодых людей.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 5 апреля во время контртеррористической операции (КТО) в Ингушетии силовики обнаружили группу предполагаемых боевиков в селении Зязиков-Юрт. В ходе перестрелки с ними трое сотрудников полиции погибли, сообщило МВД республики. По данным источников, еще восемь силовиков получили ранения. Предполагаемым боевикам удалось скрыться с места боестолкновения.

Потери силовиков в ходе боя в Зязиков-Юрте, включая трех убитых и восемь раненных, стали наибольшим числом жертв за день среди силовиков в Ингушетии после августа 2012 года, следует из хроники вооруженных инцидентов в Ингушетии, которую с 2006 года ведет "Кавказский узел" на основе официальной информации и открытых данных.

Ингушская полиция назначила денежную выплату за помощь в розыске Микаила Мошхоева, Амира Бокова, Амирхана Гуражева и Адама Оздоева. По версии МВД, они причастны как к нападению на пост ДПС на границе с Северной Осетией 27 марта, так и к покушению на силовиков в Зязиков-Юрте 5 апреля.

"За информацию, которая поможет раскрыть данные преступления, назначена выплата в сумме 3 миллиона рублей", - сообщил 6 апреля Telegram-канал МВД Ингушетии.

Ведомство опубликовало фотографии четверых разыскиваемых с полными именами и датами рождения. Информаторам обещана конфиденциальность.

"Кавказский узел" писал, что Мошхова, Бокова, Гуражева и Оздоева силовики объявили в розыск после нападения на пост ДПС вместе с еще двумя молодыми людьми, Рамазаном Эльдиевым и Мовсаром Коттоевым. Эльдиев утром 29 марта был найден мертвым, а 5 апреля появилась информация, что мертвым найден еще один участник группы, предположительно Коттоев.

Следственный комитет России расследует сразу три эпизода нападения на силовиков: атаку на пост "Волга-14" на границе Ингушетии с Северной Осетией 27 марта, обстрел правоохранителей на окраине Малгобека 3 апреля и боестолкновение в Зязиков-Юрте в ночь на 6 апреля.

В первом эпизоде были ранены два правоохранителя, во втором - один, а в ходе боестолкновения "трое сотрудников правоохранительных органов получили смертельные ранения", отмечается в публикации на сайте ведомства.

Режим контртеррористической операции действует в Малгобекском районе Ингушетии с 20.00 мск 3 апреля.

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