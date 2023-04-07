07 апреля 2023, 00:51

МВД Ингушетии объявило награду за информацию о предполагаемых боевиках

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

После перестрелки в Зязиков-Юрте МВД Ингушетии пообещало 3 миллиона рублей за данные о местонахождении четверых разыскиваемых по подозрению в подготовке терактов молодых людей. 

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 5 апреля во время контртеррористической операции (КТО) в Ингушетии силовики обнаружили группу предполагаемых боевиков в селении Зязиков-Юрт. В ходе перестрелки с ними трое сотрудников полиции погибли, сообщило МВД республики. По данным источников, еще восемь силовиков получили ранения. Предполагаемым боевикам удалось скрыться с места боестолкновения.

Потери силовиков в ходе боя в Зязиков-Юрте, включая трех убитых и восемь раненных, стали наибольшим числом жертв за день среди силовиков в Ингушетии после августа 2012 года, следует из хроники вооруженных инцидентов в Ингушетии, которую с 2006 года ведет "Кавказский узел" на основе официальной информации и открытых данных. 

Ингушская полиция назначила денежную выплату за помощь в розыске Микаила Мошхоева, Амира Бокова, Амирхана Гуражева и Адама Оздоева. По версии МВД, они причастны как к нападению на пост ДПС на границе с Северной Осетией 27 марта, так и к покушению на силовиков в Зязиков-Юрте 5 апреля.

"За информацию, которая поможет раскрыть данные преступления, назначена выплата в сумме 3 миллиона рублей", - сообщил 6 апреля Telegram-канал МВД Ингушетии.

Ведомство опубликовало фотографии четверых разыскиваемых с полными именами и датами рождения. Информаторам обещана конфиденциальность.

"Кавказский узел" писал, что Мошхова, Бокова, Гуражева и Оздоева силовики объявили в розыск после нападения на пост ДПС вместе с еще двумя молодыми людьми, Рамазаном Эльдиевым и Мовсаром Коттоевым. Эльдиев утром 29 марта был найден мертвым, а 5 апреля появилась информация, что мертвым найден еще один участник группы, предположительно Коттоев.

Следственный комитет России расследует сразу три эпизода нападения на силовиков: атаку на пост "Волга-14" на границе Ингушетии с Северной Осетией 27 марта, обстрел правоохранителей на окраине Малгобека 3 апреля и боестолкновение в Зязиков-Юрте в ночь на 6 апреля.

В первом эпизоде были ранены два правоохранителя, во втором - один, а в ходе боестолкновения "трое сотрудников правоохранительных органов получили смертельные ранения", отмечается в публикации на сайте ведомства.

Режим контртеррористической операции действует в Малгобекском районе Ингушетии с 20.00 мск 3 апреля.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"В сети появилось аудиообращение Рамазана Эльдиева", "ФСБ объявила о розыске пятерых подозреваемых в подготовке терактов в Ингушетии", "Родные дистанцировались от Микаила Мошхоева и Амирхана Гуражева".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

06 апреля 2023, 23:52

  • Власти отреагировали на протесты жителей Чиркея

    Форелевое хозяйство не будет запущено без согласования с джамаатом села Чиркей, пообещал глава Буйнакского района жителям села, вышедшим на сход против разведения рыбы в Чиркейском водохранилище. Глава Дагестана отчитался, что поручил приостановить все работы до результатов проверки.

06 апреля 2023, 22:53

  • Жительница Кабардино-Балкарии добилась через суд компенсации затрат на лечебное питание ребенка

    Верховный суд Кабардино-Балкарии постановил взыскать с министерства здравоохранения республики 884 тысячи рублей возмещения за специальное питание для ребенка и обязал возместить моральный вред в 10 тысяч рублей, рассказал юрист организации "Монитор пациента" Ибрагим Султыгов. Ребенку требуется в год более 130 банок спецпитания, стоимость одной банки достигает 4 тысяч рублей, рассказала мать девочки, выразив надежду, что затраты будут возмещены.

06 апреля 2023, 21:56

  • Жена Тепсуркаева повторно выиграла апелляцию в Верховном суде Чечни

    Верховный суд Чечни сегодня повторно отменил решение нижестоящей инстанции, отказавшейся считать гражданскую жену Салмана Тепсуркаева потерпевшей по делу о его похищении. В ходе суда стало известно, что расследование уголовного дела о похищении Тепсуркаева приостановлено, сообщила юрист Ирина Жиженкова.

06 апреля 2023, 21:05

06 апреля 2023, 20:18

  • Ализамин Салаев отказался прекращать голодовку

    Несмотря на призыв однопартийцев, проводящий 59-е сутки голодовку в СИЗО член партии Народного фронта Ализамин Салаев  отказался прекращать голодовку. Адвокат оппозиционера выразил надежду, что суд 7 апреля отпустит Салаева под домашний арест.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи