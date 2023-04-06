В селе Зязиков-Юрт Малгобекского района, где произошла перестрелка правоохранителей с боевиками. Скриншот видео https://iz.ru/1494286/2023-04-06/izvestiia-pokazali-kadry-s-mesta-perestrelki-silovikov-s-terroristami-v-ingushetii

06 апреля 2023, 13:26

Предполагаемым боевикам удалось скрыться в Ингушетии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Участникам перестрелки с силовиками в Зязиков-Юрте удалось уйти с места боестолкновения. Источники подтвердили информацию о восьми силовиках, получивших ранения в бою. Ранее МВД подтвердило информацию о троих убитых полицейских.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 5 апреля в селении Зязиков-Юрт в ходе проведения контртеррористической операции (КТО) силовики обнаружили группу предполагаемых боевиков. При попытке задержания они оказали сопротивление и открыли огонь. Трое сотрудников полиции погибли, сообщило МВД республики. По данным источников, еще восемь силовиков получили ранения.

Правоохранительные органы ведут поиски скрывшихся боевиков, сообщило сегодня в 12.23 мск РИА "Новости". 

Источники  "Известий " подтвердили информацию о ранении восьми сотрудников силовых структур. В Малгобекскую центральную районную больницу после инцидента доставили восемь человек, сообщило сегодня издание. "Три человека в тяжелом состоянии, один – в среднем, четверо обследуются", - приводятся в сообщении слова источника.

Напомним, с 20.00 мск 3 апреля в Малгобекском районе действует режим контртеррористической операции. Силовики ищут предполагаемых участников нападения на пост ДПС, которые смогли ранить одного из полицейских и скрылись.

Ннападение на пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии было совершено в ночь на 28 марта. После этого силовики сообщили о розыске по подозрению в подготовке терактов шестерых жителей Ингушетии: Микаила Мошхоева, Рамазана Эльдиева, Амира Бокова, Амирхана Гуражева, Адама Оздоева и Мовсара Коттоева. Рамазан Эльдиев утром 29 марта был найден мертвым, а 5 апреля появилась информация, что мертвым найден еще один участник группы, предположительно Мовсар Коттоев.

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Примечание:

"Контртеррористическая операция в Ингушетии стала первой с 2020 года", "КТО в Ингушетии продемонстрировала неготовность силовиков к боестолкновениям", "Боковы призвали ингушские тейпы объединиться для поисков пяти жителей Ингушетии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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