06 апреля 2023, 09:34

Увеличилось число потерь силовиков в ходе боя в Ингушетии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Трое полицейских погибли и восемь ранены в ходе контртеррористической операции в Малгобекском районе Ингушетии, сообщил источник в правоохранительных органах.

Как писал "Кавказский узел", с 20.00 мск 3 апреля в Малгобекском районе действует режим контртеррористической операции. Силовики ищут предполагаемых участников нападения на пост ДПС, которые смогли ранить одного из полицейских и скрылись. Сегодня ночью силовики сообщили, что разыскиваемые были заблокированы в одном из домов селении Зязиков-Юрт и вступили в бой. Источники сообщили о потерях силовиков при спецоперации. По данным Telegram-каналов Mash Gor и медиа-проекта Astra и Mash Gor, погибли два силовика и еще шестеро получили ранения. Пресс-секретарь добровольческого батальона имени Шейха Мансура Ислам Белокиев в своем Telegram-канале привел аналогичные данные об убитых и раненых силовиках. Связанный с силовиками Telegram-канал "112" рано утром опубликовал пост о трех погибших и семи раненых правоохранителях.

Трое полицейских погибли и восемь ранены в ходе контртеррористической операции в Малгобекском районе Ингушетии, написало сегодня в 09:17 мск РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

По данным ТАСС на 09:17 мск трое сотрудников правоохранительных органов погибли в Зязиков-Юрте, семь получили различные ранения. "Трое сотрудников погибли, среди них двое прикомандированных из других субъектов страны. Ранения различной степени тяжести получили еще семь правоохранителей", - процитировало источник в правоохранительных органах агентство.

Официального подтверждения информации о жертвах пока не поступало, на сайте МВД Ингушетии по данным на 09:17 мск информации о потерях силовиков нет.

Напомним, после нападения на пост ДПС на границе Северной Осетии и Ингушетии в марте силовики сообщило о розыске по подозрению в подготовке терактов шестерых жителей Ингушетии: Микаила Мошхоева, Рамазана Эльдиева, Амира Бокова, Амирхана Гуражева, Адама Оздоева и Мовсара Коттоева. Рамазан Эльдиев утром 29 марта был найден мертвым, а 5 апреля появилась информация, что мертвым найден еще один участник группы, предположительно Мовсар Коттоев.

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Примечание:

"КТО в Ингушетии продемонстрировала неготовность силовиков к боестолкновениям", "Контртеррористическая операция в Ингушетии стала первой с 2020 года", "Боковы призвали ингушские тейпы объединиться для поисков пяти жителей Ингушетии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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