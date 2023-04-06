Источники сообщили о потерях силовиков при спецоперации в Ингушетии

06 апреля 2023, 06:25

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Среди силовиков, которые участвовали в боестолкновении в селе Зязиков-Юрт, есть погибшие и раненые, сообщили Telegram-каналы. Информацию о пострадавших среди силовиков подтвердил гостелеканал RT.

Как писал "Кавказский узел", с 20.00 мск 3 апреля в Малгобекском районе Ингушетии объявлен режим контртеррористической операции: силовики ищут предполагаемых участников нападения на пост ДПС, которые смогли ранить одного из полицейских и скрылись. Сегодня ночью силовики сообщили, что разыскиваемые были заблокированы в одном из домов селении Зязиков-Юрт и вступили в бой.

После нападения на пост ДПС на границе Северной Осетии и Ингушетии в марте силовики сообщило о розыске по подозрению в подготовке терактов шестерых жителей Ингушетии: Микаила Мошхоева, Рамазана Эльдиева, Амира Бокова, Амирхана Гуражева, Адама Оздоева и Мовсара Коттоева. Рамазан Эльдиев утром 29 марта был найден мертвым, а 5 апреля появилась информация, что мертвым найден еще один участник группы, предположительно Мовсар Коттоев.

В ходе перестрелки с боевиками в Зязиков-Юрте погибли два силовика и еще шестеро получили ранения, двое из них - тяжелые, сообщил в 2.18 мск Telegram-канал Mash Gor. Такую же информацию - о двух погибших и шести раненых силовиках - опубликовал в 3.00 мск Telegram-канал медиа-проекта Astra.

Пресс-секретарь добровольческого батальона имени Шейха Мансура Ислам Белокиев в своем Telegram-канале привел аналогичные данные об убитых и раненых силовиках, опубликовав их имена и фото одного из правоохранителей с ранением в голову.

Связанный с силовиками Telegram-канал "112" в 5.17 мск опубликовал пост о трех погибших и семи раненых правоохранителях, указав, что "перестрелка продолжается всю ночь". Такую же информацию о потерях силовых структур опубликовал в 5.17 мск телеканал "Рен-ТВ" на своем сайте, отметив, что боевики "пока не обезоружены".

Государственный телеканал RT в 5.35 мск сообщил в Telegram, что боевики "продолжают отстреливаться", а "среди полицейских есть пострадавшие".

"Кавказский узел" пока не располагает подтверждением информации, опубликованной Telegram-каналами. В официальном канале МВД Ингушетии и на сайте НАК к 6.23 мск нет никакой информации о ночном боестолкновении в Зязиков-Юрте. Государственные информагентства и республиканская газета "Ингушетия", сообщившие о начале боя, к этому времени не опубликовали данных о его результатах.

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