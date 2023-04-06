06 апреля 2023, 01:30

Силовики сообщили о бое в Ингушетии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

В Малгобекском районе Ингушетии, где действует режим контртеррористической операции, идет боестолкновение, сообщил источник в силовых структурах. 

Как писал "Кавказский узел", с 20.00 мск 3 апреля в Малгобекском районе Ингушетии объявлен режим контртеррористической операции. Силовики обнаружили предполагаемых участников нападения на пост ДПС на ферме в Малгобеке, подозреваемые открыли огонь по силовикам, ранили одного из них и скрылись, сообщил источник в правоохранительных органах. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов вечером 4 апреля заявил об активизации деятельности экстремистских группировок в республике.

После нападения на пост ДПС на границе Северной Осетии и Ингушетии в марте силовики сообщило о розыске по подозрению в подготовке терактов шестерых жителей Ингушетии: Микаила Мошхоева, Рамазана Эльдиева, Амира Бокова, Амирхана Гуражева, Адама Оздоева и Мовсара Коттоева. Рамазан Эльдиев утром 29 марта был найден мертвым, а 5 апреля появилась информация, что мертвым найден еще один участник группы, предположительно Мовсар Коттоев.

Силовики ведут бой с заблокированными в одном из домов боевиками, сообщил сегодня ночью источник в правоохранительных органах Ингушетии.

"В селении Зязиков-Юрт в Малгобекском районе идет боестолкновение с группой боевиков", - цитирует слова источника РИА "Новости". Хотя источник назвал только один населенный пункт, в публикации агентства присутствует множественное число: "идут боестолкновения".

Силовики обнаружили подозреваемых на территории кошары на окраине села Зязиков-Юрт, утверждает источник газеты "Ингушетия". 

"Члены бандгруппы взяты в кольцо. Они заблокированы в частном доме, при попытке их задержания оказали вооруженное сопротивление", - пояснил он, отметив, что о погибших и пострадавших пока нет данных.

В Telegram-каналах появились сообщения, что стрельбу слышат жители двух селений - Зазиков-Юрт и Новый Редант. Эти поселения расположены по соседству, в 14 и 16 километрах от Малгобека соответственно.

Канал Conflict Zone опубликовал семь коротких видеозаписей, сделанных, как утверждается, поблизости от места боестолкновения. На них слышна стрельба и видны военные грузовики.

По данным Telegram-канала Mash Gor, боевики "спрятались в заброшке" и ранили двух полицейских до того, как их заблокировал спецназ. Другие источники пока не подтверждают данные о раненных силовиках.

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Примечание:

"Отец Мовсара Коттоева отрекся от него", "Житель Ингушетии осужден условно за поджог администрации", "Кавказоведы объяснили варианты тейпового порицания предполагаемых боевиков в Ингушетии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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