11:30, 17 апреля 2026

Оправдан обвиняемый в убийстве из-за земельного конфликта в Ингушетии

Фемида и Верховный суд Ингушетии. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Присяжные оправдали жителя села Мужичи Сунженского района Ингушетии Адама Балаева по делу об убийстве двух человек из-за земельного конфликта.

Как писал "Кавказский узел", 30 апреля  2022 года два жителя села Мужичи Сунженского района были найдены застреленными. В убийстве подозреваются трое односельчан погибших, начат их розыск, сообщили следователи. Сегодня источники сообщили, что силовики задержали двух братьев, подозреваемых по этому делу. Один из них был арестован.

Стрельбе в селе Мужичи предшествовал конфликт между представителями тейпов Балаевых и Далиевых, убитые - мужчины из тейпа Далиевых, сообщили ранее источники. По их словам, конфликт возник из-за спора о праве собственности на земельный участок. Во время конфликта один из Далиевых достал пистолет и направил его в сторону оппонента из тейпа Балаевых, после чего родственник Балаева открыл стрельбу из автомата, рассказали они.

Присяжные заседатели в Ингушетии оправдали обвиняемого в убийстве двух односельчан, сообщил Верховный суд Ингушетии.

"Провозглашён оправдательный вердикт коллегии присяжных заседателей в отношении 29-летнего Адама Балаева по делу об убийстве двух человек в апреле 2022 года", - говорится в публикации.

Очередное заседание назначено на 18 мая в Верховном суде республики.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

