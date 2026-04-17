Оправдан обвиняемый в убийстве из-за земельного конфликта в Ингушетии

Присяжные оправдали жителя села Мужичи Сунженского района Ингушетии Адама Балаева по делу об убийстве двух человек из-за земельного конфликта.

Как писал "Кавказский узел", 30 апреля 2022 года два жителя села Мужичи Сунженского района были найдены застреленными. В убийстве подозреваются трое односельчан погибших, начат их розыск, сообщили следователи. Сегодня источники сообщили, что силовики задержали двух братьев, подозреваемых по этому делу. Один из них был арестован.

Стрельбе в селе Мужичи предшествовал конфликт между представителями тейпов Балаевых и Далиевых, убитые - мужчины из тейпа Далиевых, сообщили ранее источники. По их словам, конфликт возник из-за спора о праве собственности на земельный участок. Во время конфликта один из Далиевых достал пистолет и направил его в сторону оппонента из тейпа Балаевых, после чего родственник Балаева открыл стрельбу из автомата, рассказали они.

Присяжные заседатели в Ингушетии оправдали обвиняемого в убийстве двух односельчан, сообщил Верховный суд Ингушетии.

"Провозглашён оправдательный вердикт коллегии присяжных заседателей в отношении 29-летнего Адама Балаева по делу об убийстве двух человек в апреле 2022 года", - говорится в публикации.

Очередное заседание назначено на 18 мая в Верховном суде республики.