Задержаны подозреваемые в убийстве из-за земельного конфликта в Ингушетии

04 мая 2022, 11:30

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Двое подозреваемых по делу об убийстве односельчан из-за земельного конфликта в Сунженском районе помещены в изолятор, силовики продолжают розыск третьего, сообщили источники.

Как писал "Кавказский узел", 30 апреля два жителя села Мужичи Сунженского района были найдены застреленными. В убийстве подозреваются трое односельчан погибших, начат их розыск, сообщили следователи.

Стрельбе в селе Мужичи предшествовал конфликт между представителями тейпов Балаевых и Далиевых, убитые – мужчины из тейпа Далиевых, сообщили источники. По их словам, конфликт возник из-за спора о праве собственности на земельный участок. Во время конфликта один из Далиевых достал пистолет и направил его в сторону оппонента из тейпа Балаевых, после чего родственник Балаева открыл стрельбу из автомата, рассказали они.

Задержаны двое подозреваемых, сообщил информированный источник. "Задержаны два брата. Один мужчина пришел в полицию с повинной, второго задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий", - приводит сегодня его слова "Интерфакс".

По словам источника, оба подозреваемых дали признательные показания, их поместили в изолятор временного содержания. Силовики ищут отца задержанных, который, как они считают, также принимал участие в вооруженном конфликте с соседями, информирует агентство.

Эту же информацию сообщил источник, знакомый с ситуацией, сведения которого приводит сегодня интернет-газета "Ингушетия".

Управление СКР по Ингушетии и республиканское МВД не опубликовали, по состоянию на 11.28 мск, на своих сайтах информацию о задержании подозреваемых.

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