11 жертв боя в Ингушетии стали наибольшей за день потерей силовиков с августа 2012 года

06 апреля 2023, 19:20

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Потери силовиков в ходе боя в Зязиков-Юрте, включая трех убитых и восемь раненных, стали наибольшим числом жертв за день среди силовиков в Ингушетии после августа 2012 года, подсчитал "Кавказский узел".

Как писал "Кавказский узел", вечером 5 апреля в селении Зязиков-Юрт в ходе проведения контртеррористической операции силовики обнаружили группу предполагаемых боевиков. При попытке задержания они оказали сопротивление и открыли огонь. Трое сотрудников полиции погибли, сообщило МВД республики. По данным источников, еще восемь силовиков получили ранения.

Силовики 3 апреля на ферме в Малгобеке обнаружили группу предполагаемых участников нападения на пост ДПС, но подозреваемые открыли огонь по силовикам, ранили одного из них и скрылись. С 20.00 мск 3 апреля в Малгобекском районе Ингушетии объявлен режим контртеррористической операции. В ходе нападения на пост ДПС в ночь на 28 апреля также были ранены два силовика. После нападения на пост ДПС на границе Северной Осетии и Ингушетии силовики сообщили о розыске по подозрению в подготовке терактов шести жителей Ингушетии: Микаила Мошхоева, Рамазана Эльдиева, Амира Бокова, Амирхана Гуражева, Адама Оздоева и Мовсара Коттоева. Рамазан Эльдиев утром 29 марта был найден мертвым. 5 апреля стало известно, что обнаружено тело предположительно Мовсара Коттоева.

Бой в Зязиков-Юрте 5 апреля стал вторым после августа 2012 года инцидентом, когда за один день потери среди силовиков составили 11 человек, следует из хроники вооруженных инцидентов в Ингушетии, которую с 2006 года ведет "Кавказский узел" на основе официальной информации и открытых данных.

19 августа 2012 года в селении Сагопши Малгобекского района, где проходили похороны погибшего при обстреле участкового Илеза Коригова, произошел мощный взрыв. По данным полиции, взрыв произвел житель Чечни Хусейн Идилов. Среди пострадавших были 11 полицейских.

С тех пор и до боя в Зязиков-Юрте 5 апреля 2023 года в Ингушетии не зафиксировано инцидентов со столь же большим числом жертв среди силовиков за день.

Отметим, что за весь 2022 год в Ингушетии не было зафиксировано ни жертв вооруженного конфликта, ни вообще вооруженных инцидентов между силовиками и участниками подполья. В 2021 году жертвами вооруженного конфликта в регионе стали четыре человека и в их числе не было силовиков.

"Кавказский узел" писал, что ветераны силовых структур, комментируя перестрелку в Малгобеке, указали на неподготовленность и просчеты ингушских силовиков, которые к тому моменту дважды упустили предполагаемых боевиков.

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