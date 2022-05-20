На Украине убито больше силовиков с Кавказа, чем за восемь лет террора

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Вооруженный конфликт на Северном Кавказе с 2014 года унес жизни 143 силовиков. Это меньше, чем за неполные три месяца военной спецоперации на Украине. В спецоперации погибло уже не менее 224 человек из регионов СКФО. Что касается жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе, то с 1 января 2019 по 20 мая 2022 года ими стали 137 человек 1 . В 2021 - начале 2022 годов сохранился тренд на снижение числа убитых и раненых, наибольшее число жертв за последние три года вооруженного противостояния зафиксировано в Чечне, которая в 2019 году занимала третье место в этом антирейтинге.

В целом за последние три года на Северном Кавказе стали реже стрелять, взрывать и погибло меньше людей - однако о завершении вооруженного конфликта говорить еще рано. Еще в декабре 2017 года власти России рапортовали об окончательной ликвидации подполья на Северном Кавказе и завершении вооруженного конфликта. Однако и после 2017 года регулярно поступали сообщения о разгроме той или иной группировки боевиков, вплоть до группы во главе с Асланом Бютукаевым. Кроме того, “умиротворение” происходит на фоне сообщений о бессудных казнях в Чечне и жертвах конфликта за пределами Северного Кавказа, в том числе и в дальнем зарубежье. В этом материале “Кавказский узел” представляет не только последние данные о жертвах конфликта. Круговая диаграмма на основе данных за 8 лет наглядно показывает, как ситуация менялась внутри каждого региона СКФО, а интерактивные инфографики позволяют сравнить динамику в разных регионах Северного Кавказа с 2011 по 2021 годы.

Конфликт на Северном Кавказе затих на фоне спецоперации на Украине

За четыре с половиной месяца 2022 года, до 18 мая текущего года, в вооруженном конфликте на Северном Кавказе не было зафиксировано ни жертв, ни вооруженных инцидентов. Такого длительного затишья не было за всю историю вооруженного конфликта на Северном Кавказе. Однако 18 мая силовики отчитались об убийстве двух боевиков в ходе контртеррористической операции в Махачкале 2 .

Между тем, за менее, чем 3 месяца, с 24 февраля по 20 мая, военная спецоперация России на Украине унесла жизни уже не менее 224 силовиков Северного Кавказа только по официальным данным.

В 2013 году в конфликте на Северном Кавказе погибло 127 силовиков, в 2014 – 55, в 2015 – 18. За следующие 6 лет было убито 70 сотрудников силовых органов. Таким образом, за девять с лишним лет (с начала 2013 по май 2022 года) в конфликте на Северном Кавказе погибло 270 силовиков, а за восемь с лишним лет (с начала 2014) конфликт на Северном Кавказе унес жизни 143 силовиков.

По состоянию на 20 мая власти регионов и районов сообщили о гибели на Украине не менее 110 уроженцев Дагестана, 46 уроженцев Северной Осетии, 26 ставропольцев. Также власти сообщали о гибели 20 жителей Кабардино-Балкарии, 9 жителей Чечни, 9 - Ингушетии и 4 уроженцев Карачаево-Черкесии. Также сообщалось о гибели 90 силовиков из регионов Южного федерального округа.

При этом обращает на себя внимание дефицит информации о числе погибших на Украине, особенно из Чечни. Истинные масштабы потерь при спецоперации на Украине невозможно оценить до ее окончания. В данной публикации учтены только официальные данные, озвученные должностными лицами разного уровня. Больше всего погибло контрактников из бедных регионов, что объясняет частые сообщения о потерях среди уроженцев Дагестана и других республик СКФО в сравнении с регионами ЮФО.

«Кавказский узел» рассматривает в этой главке одну категорию - убитые силовики, а в целом текст посвящен убитым и раненым 3 .

Чечня опять стала самой «горячей точкой» Северного Кавказа

Согласно подсчетам «Кавказского узла», всего за три года в Чечне жертвами вооруженного конфликта стал 41 человек, в Ингушетии - 33 человека, в Кабардино-Балкарии - 22 человека 4 .

Анализ статистики жертв конфликта за десять лет, с 2011 года по 2021 годы, указывает, что в течение восьми лет, до 2019 года лидером печального антирейтинга был Дагестан. В 2019 году главной «горячей точкой» была Ингушетия, но последние два года (2020–2021) по числу жертв вооруженного конфликта лидирует Чечня.

16 апреля 2009 года на территории Чечни режим контртеррористической операции официально был отменен, что означало окончание второй чеченской войны. Однако вплоть до 2011 года Чечня оставалась центром вооруженного конфликта на Северном Кавказе с наибольшим количеством его жертв.

За двенадцать месяцев 2021 года на Северном Кавказе зафиксировано 32 жертвы вооруженного конфликта. Это на 45,8% меньше, чем в 2020 – с 59 до 32, и на 27,3% меньше, чем в 2019 – с 44 до 32. Больше всего жертв с начала 2021 года было зафиксировано в Чечне (12), на втором месте – Карачаево-Черкесия (6), на третьем – Дагестан (5) и Кабардино-Балкария (5) 5 .

В 2020 году число жертв по сравнению с 2019 годом увеличилось на 34,1% – с 44 до 59 человек. Причем количество жертв в прошлом году росло по кварталам: 4, 11, 15 и 29 соответственно. В 2019 году ровно наоборот, падало, как и в предыдущие годы: 21, 10, 7 и 6. То есть фиксировался рост напряженности, совпавший по времени с развитием пандемии коронавируса. Первые три строчки антирейтинга занимали Чечня, Ингушетия и Дагестан.

В 2019 году число жертв по сравнению с 2018 годом снизилось на 59,3% – со 108 до 44 человек, а в 2018-м по сравнению с 2017 снижалось на 38%. И годом ранее было зафиксировано уменьшение количества жертв в регионе (составило 39%). Из всех субъектов СКФО в 2019 году наибольшее число убитых и раненых было в Ингушетии. Кабардино-Балкария занимала второе место в этом антирейтинге, а Чечня – третье.

Бессудные казни как неизвестная в «уравнении» конфликта

После отмены в 2009 году режима контртеррористической операции, действовавшего в Чечне с 1999 года, в республике в целом наблюдалась тенденция к уменьшению количества жертв конфликта. Однако с 2018 года начал фиксироваться резкий рост числа жертв. Происходило это на фоне сообщений о бессудных казнях.

Согласно данным расследования, «Новой газеты» всего были задержаны более 100 человек в декабре 2016-го и январе 2017 года. Не менее 31 жителя Чечни были убиты – их данные фигурируют в списке, переданным газетой Следственному комитету России. СК проводил проверку по заявлению издания почти год, но в итоге отказал в возбуждении уголовного дела.

Эта информация позволяет предположить, что и до 2018 года Чечня могла лидировать по числу жертв конфликта на Северном Кавказе.

Кроме того, из Чечни нередко поступает официальная информация о спецоперациях, единственными жертвами в которых оказываются предполагаемые участники вооруженного подполья, а данные о пострадавших силовиках и гражданских лицах отсутствуют. Такие сообщения об инцидентах 6 в Чечне нуждаются в серьезной проверке, но подтвердить или опровергнуть их достоверность крайне сложно.

Жертвы среди чеченской диаспоры

В статистику «Кавказского узла» не включены жертвы конфликта за пределами Северного Кавказа, в том числе и за рубежом. Но следует отметить, что убийства противников и критиков чеченского режима совершаются регулярно. Если в 2015–2018 годах были убиты не менее четырех человек из их числа, то в 2019 – один, а в 2020 – двое и еще один был ранен.

География покушений весьма обширна: Турция, Грузия, Украина, Австрия, Франция, Швеция и Германия.

Напряженность на Северном Кавказе снижается

Хотя в 2020 году три из семи регионов показали рост насилия по сравнению с предыдущим годом, но в целом обнаруживается устойчивая тенденция к снижению напряженности. Становится меньше вооруженных инцидентов, взрывов и терактов 7 , а также уменьшается количество жертв.

За 12 месяцев 2021 года общее число жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе составило 32 человека. В 2020 – 59 человек. По сравнению с 2019 годом, когда жертв было 44 человека, в 2020 их число выросло на 34,1%. Но за 2021 год вновь показало снижение и в сравнении с 2020 (-45,8%), и с 2019 (-27,3%). В 2018 году общее число жертв составило 108 человек.

При этом если в 2019 году были убиты 31 человек, а в 2020 году – 48, то в 2021 – 22. Таким образом, если в 2020 количество убитых увеличилось, то в 2021 упало, опять же в сравнении со всеми предыдущими годами, начиная с 2016 года. Число раненых также снизилось с 13 в 2019 году до 10 – в 2021 (11 – в 2020).

В Северной Осетии в 2020–2021 годах инцидентов и жертв не было, а в Ставропольском крае и Кабардино-Балкарии - количество инцидентов и жертв уменьшилось, в одном – Карачаево-Черкесии – количество жертв уменьшилось, но выросло число инцидентов. В еще одном – Дагестане – увеличилось число жертв и уменьшилось количество инцидентов. Годом ранее в Кабардино-Балкарии и Ингушетии отмечалась эскалация насилия, Дагестан, Чечня и Ставропольский край показывали снижение, а в Северной Осетии и Карачаево-Черкесии инциденты и жертвы не были зафиксированы.

В 2017–2019 годах общее число жертв постоянно снижалось: на 59% в 2019, на 38% в 2018, в 2017 – на 39%. То есть можно говорить о том, что в 2020 году произошел скачок, прерывающий закреплявшуюся тенденцию к снижению напряженности на Северном Кавказе в целом, но в 2021 году снижающийся тренд возобновился.

Жертвами среди гражданского населения в СКФО в 2021 году стали 2 человека (один убит, другой ранен), тогда как в 2020 году их было 3 (все были убиты), а в 2019 году пострадал один мирный житель – он был ранен. Таким образом, по сравнению с 2019 годом количество жертв среди мирного населения выросло в три раза, а затем упало на 33%.

В 2021 году было ранено 8 правоохранителей, а в 2020 число жертв среди силовиков составило 15 человек: 4 убиты, 11 ранены. Число жертв вооруженного конфликта среди сотрудников силовых структур в 2019 году составило также 15 человек, в том числе 5 были убиты и 10 получили ранения. Таким образом, в 2021 году не только почти вдвое упало общее количество жертв среди силовиков, но и не было ни одного убитого.

Общее число жертв среди предполагаемых боевиков, составлявшее в 2019 году 28 человек (26 убиты и 2 ранены), увеличилось в 2020 до 41 человека (все убиты), то есть на 46,5%, но уменьшилось в 2021 – 21 убитый и 1 раненый. В марте 2021 года полпред президента в СКФО Юрий Чайка заявил о нейтрализации в 2020 году 45 боевиков. Что понимается под нейтрализацией Чайка не уточняет, однако количество задержанных приводит отдельно.

Отметим, что в ряде случаев родственники убитых заявляют об их непричастности к вооруженному подполью. «Кавказский узел» стремится проверить данные из силовых структур, хотя это не всегда возможно.

Контртеррористические операции стали объявляться реже

В 2021 году на Северном Кавказе, по данным Национального антитеррористического комитета России, было проведено 4 контртеррористических операции (КТО), 2 – в Дагестане и 2 – в КЧР. Это в 2,5 раза меньше, чем в 2020 году и на 40% меньше, чем в 2019. Для сравнения – в 2018 году в регионах СКФО проводилось 12 КТО, в 2017 – 14, в 2016-м – 29.

Имеет значение и длительность контртеррористических операций, которая стала сокращаться, по данным Национального антитеррористического комитета, с 2016 года. Однако, «Кавказский узел» не располагает статистикой по этому критерию.

Лидером по количеству КТО как в 2021 году, так и за 2016–2021 годы является Дагестан: за 6 лет почти 65% (46 из 71 операций) проводилось на его территории. В то же время стоит отметить, что 41 из 46 КТО в Дагестане пришлись на 2016–2018 годы.

На втором месте – Ингушетия – 12 КТО (пять – в 2020 году, в 2021 КТО на территории республики не проводилось), на третьем КБР – 6. В остальных регионах не более 2. Причем если КТО на Ставрополье (всего 2) и в Северной Осетии (одна) - это 2016-2017 годы, то в Чечне две КТО прошли в 2020, а в КЧР также две (всего за 6 лет три операции) – в 2021 году.

Вооруженные инциденты: в СКФО количество снизилось

Количество вооруженных инцидентов в СКФО в 2021 году по сравнению с 2020 годом уменьшилось на 38%, а число жертв этих инцидентов – на 49%. В 2020 было больше инцидентов, чем в 2019 на 31,3%, количество жертв выросло на 34,1%.

Из 30 пострадавших в 13 вооруженных инцидентах за 12 месяцев 2021 года – 8 раненых силовиков, 1 раненый боевик и 21 боевик убит. В 2020 году на Северном Кавказе зафиксирован 21 вооруженный инцидент, в котором пострадали не менее 56 человек: 45 погибли и 11 получили ранения. Среди погибших – 41 предполагаемый участник незаконных вооруженных формирований и 4 сотрудника силовых структур; раненые – все силовики.

В 2019 году на Северном Кавказе было зафиксировано 16 вооруженных инцидентов. В них пострадали не менее 44 человек: 31 погиб и 13 получили ранения. Среди погибших были 26 предполагаемых участников незаконных вооруженных формирований и 5 сотрудников силовых структур; среди раненых – 2 боевика, 10 силовиков и 1 мирный житель.

Основным индикатором интенсивности вооруженного конфликта как правило служит количество жертв – убитых и раненых – в ходе боестолкновений, подрывов и терактов. Но не менее важным показателем является и число таких инцидентов. Вооруженным инцидентом «Кавказский узел» считает любое событие, подразумевающее участие боевиков и силовиков) одновременно, в ходе которого применяется боевое оружие. К вооруженным инцидентам «Кавказский узел» относит все случаи использования гранат и взрывных устройств, а также все подрывы автомобилей.

Взрывов и терактов стало меньше

В 2021 году на Северном Кавказе зафиксировано два взрыва. Один из них, в результате которого один мирный житель Ингушетии погиб, а другой получил серьезные травмы, произошел при поиске металлолома. Второй взрыв был зафиксирован в Чечне, погиб боевик.

В 2020 году на территории СКФО произошел один взрыв с 7 жертвами – в Карачаево-Черкесии. А в 2019 году в регионах СКФО произошло два взрыва, жертвой которых стал 1 человек – погибший силовик.

В 2019 и 2020 годах зафиксировано по два теракта. В 2020-м – в Чечне и КЧР (7 силовиков ранено, 1 силовик погиб, убиты 3 боевика), а годом ранее – в Ингушетии и КБР. В 2019 году погиб 1 силовик и еще 1 был ранен. Убиты 3 боевика, один боевик ранен. В 2021 году терактов не было.

Для сравнения: в 2018 году в регионах СКФО произошло 5 подрывов, жертвами которых стали 4 человека: 2 погибших боевика и 2 раненых силовика. За 2018 год в регионах Северного Кавказа также было зафиксировано 5 терактов, в которых пострадал 31 человек: 19 погибли и 12 получили ранения. Среди погибших – 6 гражданских, 2 силовика и 11 боевиков, среди раненых – 3 гражданских и 9 силовиков. А в 2017 году в регионе произошло 14 взрывов и терактов.

Таким образом, можно констатировать резкое уменьшение количества взрывов и терактов на Северном Кавказе в 2019–2021 годах.

В категорию «теракты» «Кавказским узлом» отнесены как взрывы, так и вооруженные атаки и иные события в зоне жилого/общественного сектора или конкретного стратегического объекта, организованные с целью нарушения общественной безопасности, устрашения населения либо оказания воздействия на принятие решений органами власти. В число терактов включаются все случаи подрывов смертников, исключаются целенаправленные и нецеленаправленные подрывы в лесу и прочей необщественной зоне, все подрывы автомобилей.

Конфликт в Чечне закончился с уничтожением подполья?

В январе 2021 года, после убийства в Катар-Юрте группы боевиков во главе с Асланом Бютукаевым, Рамзан Кадыров заявил, что с вооруженным подпольем в Чечне покончено. 23 июня Владимир Путин назвал Чечню одним из наиболее безопасных субъектов страны и поставил это в заслугу Кадырову.

Впрочем, однозначно говорить об окончании вооруженного конфликта в республике вероятно преждевременно. Согласно подсчетам «Кавказского узла», с 21 января по 31 декабря 2021 года жертвами конфликта в Чечне стал как минимум один человек, житель Грозного, убитый, по официальной версии, при нападении с ножом на сотрудников полиции на посту ДПС. Таким образом, 2021 год ознаменовался двумя вооруженными инцидентами.

За 2020 год в Чечне отмечено 5 вооруженных инцидентов, жертвами которых стали не менее 19 человек, из них как минимум 17 были убиты и 2 получили ранения. Среди сотрудников силовых структур количество жертв составило 5: это 3 погибших и 2 раненых. В числе жертв конфликта 11 предполагаемых боевиков, – все они убиты. Погибли три мирных жителя.

В 2019 году в республике было зафиксировано 4 вооруженных инцидента, в ходе которых пострадали не менее 10 человек, из которых 6 погибли и 4 получили ранения. Среди погибших – 4 предполагаемых боевика и 2 силовика, среди раненых – 4 сотрудника силовых структур. Жертв среди мирных граждан не было.

Таким образом, количество вооруженных инцидентов в Чечне в 2020 году увеличилось по сравнению с 2019 годом на 25%, но в 2021 году снизилось в 2,5 раза.

В Чечне уменьшилось количество взрывов и терактов

В ходе конфликта на территории Чечни в 2021 году произошел один взрыв- самоподрыв при операции в Катар-Юрте, жертвой которого стал боевик). В 2020 году произошел теракт: погиб один силовик, другой был ранен, также были убиты два участника подполья. В 2019 году в республике зафиксирован один взрыв, в результате которого погиб силовик.

Примечательно, что в 2018 году в Чечне было зафиксировано 3 террористических акта, в том числе два самоподрыва. Жертвами терактов с учетом погибших смертников стал 21 человек, в том числе 13 погибли: 2 силовика, 1 гражданский и 10 предполагаемых боевиков; 8 человек получили ранения: 7 силовиков и 1 гражданский.

Таким образом, количество взрывов и терактов на территории республики в 2019–2021 годах по сравнению с 2018 годом уменьшилось, как и общее количество жертв при них.

Ингушетия остается в лидерах антирейтинга

Ингушетия в 2019–2021 годах держалась среди лидеров регионов Северного Кавказа по числу жертв, хотя и переместилась с первого места в 2019 на третье в 2021 году. В 2020 по этому показателю она заняла второе место. По количеству вооруженных инцидентов республика занимала в эти три года, соответственно, второе, первое и снова первое место. Общее количество жертв выросло в 2019 году на 30%, в 2020 – на 15,4%, но в 2021 году упало на 73,3%. Число вооруженных инцидентов выросло на 33,3% в 2019, на 125% - в 2020, но упало на 66,7% в 2021 году.

Так, в Ингушетии в 2021 году жертвами стали 4 человека: 2 ранены, 1 убит и 1 погиб. В числе раненых 1 мирный житель и 1 предполагаемый участник НВФ. Погиб 1 мирный житель, а 1 боевик убит.

В 2020 году жертвами вооруженного конфликта стали не менее 15 человек, из них 13 убиты и 2 ранены. В числе раненых 2 силовика, в числе убитых – 1 сотрудник силовых структур и 12 предполагаемых боевиков. О жертвах среди мирного населения не сообщалось. При этом половина всех инцидентов и жертв этого года приходится на август. Тогда, в ходе четырех контртеррористических операций, были убиты 8 предполагаемых боевиков и ранены 2 силовика.

В 2019 году зафиксировано 13 жертв, из которых 4 человека убито, а 9 ранено. Два силовика погибли, убиты 2 боевика. Среди раненых – 1 мирный житель, 6 силовиков и 2 боевика.

Все раненые и погибшие в 2021 году стали жертвами трех вооруженных инцидентов. При этом годом ранее в республике было зафиксировано 9 вооруженных инцидентов. В 2019 году произошло 4 вооруженных инцидента, в ходе которых пострадали 13 человек.

В 2021 году в республике прогремел один взрыв, терактов не было. 4 марта в Ингушетии несколько местных жителей при поиске металла с помощью металлоискателя наткнулись на неустановленное взрывное устройство близ дороги в селе Плиево Назрановского района. Произошел взрыв, в результате которого один человек погиб, второй получил серьезные травмы.

В 2020 году ни взрывов, ни терактов в Ингушетии не зафиксировано. В 2019 году в республике произошел один теракт. Во время него один силовик погиб, двое были ранены, один из нападавших был убит, второй госпитализирован.

Дагестан: больше инцидентов, меньше жертв

В 2021 году количество вооруженных инцидентов в Дагестане выросло на 33,3% по сравнению с 2020-м, вернувшись к значению 2019 года. Однако этот значительный в процентах рост объясняется малым числом инцидентов – если в 2020 году их было зафиксировано 3, то в 2021 – 4. Число пострадавших уменьшилось вдвое по отношению к 2020 году, когда был зафиксирован рост на 11,1% в сравнении с 2019 годом.

Жертвами конфликта в республике стали 5 человек (1 силовик ранен, 4 предполагаемых боевика убиты). Годом ранее на 1 раненого силовика пришлось 9 убитых боевиков, а в 2019 году было убито 9 боевиков, а раненых не зафиксировано. Жертв среди гражданских не зафиксировано три года подряд.

За 2021 год в Дагестане зафиксировано 4 вооруженных инцидента, в 2020 году – 3. В 2019 году в республике произошло 4 вооруженных инцидента.

За 2018 год в республике было зарегистрировано 17 вооруженных инцидентов, в ходе которых пострадали 48 человек – 35 погибли и 13 получили ранения. Среди погибших – 27 предполагаемых участников НВФ, 3 сотрудника силовых структур и 5 гражданских, среди раненых – 11 сотрудников силовых структур, 2 мирных жителя.

Дагестан много лет удерживал на Северном Кавказе первенство по числу жертв, но тенденция последних лет говорит, что ситуацию с вооруженным конфликтом в республике можно считать стабилизировавшейся. Выбился из этой тенденции 2020 год, однако 2021 вновь показал снижение числа жертв.

Республика Дагестан – второй по площади и первый по численности населения регион СКФО.

Карачаево-Черкесия: рост числа вооруженных инцидентов

Из Карачаево-Черкесии в 2021 году поступили сведения о шести жертвах конфликта между силовиками и подпольем. В трех вооруженных инцидентах были ранены двое силовиков и убиты четверо предполагаемых боевиков.

В 2020 году в республике был зафиксирован лишь один вооруженный инцидент, в ходе которого предполагаемый боевик погиб, а шесть сотрудников силовых структур получили ранения.

До этого два года подряд, в 2019 и 2018 годах, сведений о жертвах конфликта из Карачаево-Черкесии не поступало, тогда как в 2017 году их было не менее пяти.

Взрывов и терактов в КЧР в 2021 году не зафиксировано.

Кабардино-Балкария: тренд на существенное снижение числа вооруженных инцидентов

В Кабардино-Балкарии после всплеска вооруженной активности в 2019 году общее число жертв уменьшилось в 2020 на 30%, а в 2021 еще на 28,5%. Число вооруженных инцидентов снизилось на 33% в 2020 и на 50% в – 2021 году.

На территории республики в 2021 году жертвами вооруженного конфликта стали не менее 5 человек, годом ранее – как минимум 7, а в 2019 году – по меньшей мере 10. Все жертвы – убитые боевики, единственное исключение силовик, умерший после ранения в 2019 году. О жертвах среди гражданских лиц не сообщалось.

В 2021 году в Кабардино-Балкарии произошел один вооруженный инцидент, тогда как годом ранее их было два, а в 2019 году – три.

В 2020–2021 годах, как и в 2018, в регионе взрывов и терактов не зафиксировано. В 2019 году в Кабардино-Балкарии произошел один взрыв, обошедшийся без жертв.

Ставрополье: последовательное снижение напряженности

Из Ставропольского края насилие уходит. В 2021 году не зафиксировано ни жертв, ни инцидентов, ни взрывов, ни терактов. А в 2020 по сравнению с 2019 годом, количество вооруженных инцидентов не изменилось. При этом вдвое снизилось число жертв в этих инцидентах.

В 2020 году жертвой вооруженного конфликта в регионе стал как минимум 1 человек. Это предполагаемый боевик, он был убит. О жертвах среди мирных жителей и силовиков не сообщалось. Таким образом, число жертв меньше показателя за 2019 год, когда их было 2 (также предполагаемые боевики, оба были убиты), на 50%. Убитый в 2020 году стал жертвой одного вооруженного инцидента. Годом ранее в крае также был зафиксирован один вооруженный инцидент, жертвой его стали два убитых предполагаемых боевика.

Ситуация в крае становится менее напряженной уже четвертый год.

Северная Осетия сохраняет статус «без жертв»

С 2019 по 2021 годы в Северной Осетии вооруженных инцидентов и жертв вооруженного конфликта зафиксировано не было, как и в 2015–2016 и 2018 годах. Исключением стал только 2017 год с девятью жертвами 8 .

Подчеркнем, что приведенная статистика не может со стопроцентной точностью отразить число жертв по каждой из выделяемых в обзоре категорий.

Итог 2019–2021 годов: жертв меньше, ИГ* напоминает о себе реже

В 2019–21 годах году интенсивность вооруженного конфликта на территории СКФО продолжила снижаться. При этом в 2020 году был отмечен ее всплеск, не повлиявший, впрочем, на тенденцию в целом.

Прежде всего обращает на себя внимание уменьшение числа взрывов и терактов. Ставропольский край к 2021 году присоединился к Северной Осетии с отсутствием информации об убитых и раненых в ходе конфликта. Даже на территории лидирующих по числу жертв за три последних года Чечни, Ингушетии и Кабардино-Балкарии к 2021 году зафиксировано снижение этого печального показателя.

Общий тренд снижения числа убитых и раненых совпал со снижением активности «Исламского государства» (ИГ)*. Деятельность ИГ* на Северном Кавказе в последние годы связана с одиночками или небольшими автономными группами. После разгрома боевиков террористической организации в Сирии и Ираке приверженцы ИГ* совершают нападения с использованием ножей, топоров или автомобилей 9 .

Само же ИГ* берет на себя ответственность за нападения гораздо чаще, что дает повод силовикам утверждать о связи боевиков с этой террористической организацией.

* организация признана террористической и запрещена в России судом.