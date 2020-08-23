Спецоперация в Троицком стала пятой в Ингушетии с начала года

23 августа 2020, 11:28

Перестрелке в селе Троицкое в Сунженском районе, при которой силовики убили двух предполагаемых боевиков, в 2020 году предшествовали три спецоперации в этом районе и одна в Назрани.

Как писал "Кавказский узел", с 8.00 мск сегодня в селе Троицкое в Сунженском районе Ингушетии была объявлена контртеррористическая операция, источники сообщили о двух убитых предполагаемых боевиках.

Контртеррористическая операция селе Троицкое стала с начала года пятой спецоперацией силовиков в Ингушетии и третьей в Сунженском районе.

В Назрани и в селе Сагопши Малгобекского района спецоперация проходила с вечера 6 августа. Во время боестолкновения в Ингушетии был убит один предполагаемый боевик, потерь среди силовиков нет, сообщил источник в силовых структурах.

Режим контртеррористической операции в Сунже был объявлен 30 мая, в городе произошла перестрелка. Силовики взяли штурмом хозпостройку, в которой укрывалась вооруженная группа. В ходе боестолкновения силовики убили двух предполагаемых боевиков, сообщили источники в правоохранительных органах.

13 мая ингушские силовики проводили операцию за рекой Асса в Сунженском районе, информировали власти. В этих лесах на границе с Чечней силовики вели поиски группировки боевиков Аслана Бютукаева.

В селе Алкун Сунженского района в ходе контртеррористической операции 4 марта был убит предполагаемый боевик. Погибший является уроженцем Дагестана, сообщил источник в администрации Сунженского района.

Сообщения силовиков об участившихся спецоперациях в Ингушетии отражают реальное положение дел, а рост активности боевиков связан с распространением в России идеологии радикализма, предположили Сергей Гончаров и Геннадий Гудков. Материалы с ежемесячными, квартальными и годовыми подсчетами жертв вооруженного конфликта в регионах Северного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв". Статистика за год представляется также в виде инфографики.

"Кавказский узел" ведет хронику перестрелок, спецопераций, взрывов и похищений в Ингушетии.