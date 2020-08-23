Источники сообщили о двух убитых при спецоперации в Ингушетии

23 августа 2020, 09:57

Предполагаемые боевики убиты при перестрелке с силовиками в селе Троицкое в Сунженском районе, где объявлена контртеррористическая операция, сообщили источники.

Как писал "Кавказский узел", с 8.00 мск сегодня в селе Троицкое в Сунженском районе Ингушетии объявлена контртеррористическая операция.

Два предполагаемых участника незаконных вооруженных формирований убиты в зоне проведения контртеррористической операции в селе Троицкое, написал со ссылкой на источник в правоохранительных органах Ингушетии ТАСС.

Личности убитых устанавливаются, приводит сообщение информированного источника "Интерфакс".

О погибших или пострадавших со стороны силовиков не сообщается.

Материалы с ежемесячными, квартальными и годовыми подсчетами жертв вооруженного конфликта в регионах Северного Кавказа "Кавказский узел" собрал в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв". Статистика за год представляется также в виде инфографики.

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Ингушетии спецопераций, взрывов, вооруженных инцидентов и похищений людей.