23 августа 2020, 09:57
Источники сообщили о двух убитых при спецоперации в Ингушетии
Предполагаемые боевики убиты при перестрелке с силовиками в селе Троицкое в Сунженском районе, где объявлена контртеррористическая операция, сообщили источники.
Как писал "Кавказский узел", с 8.00 мск сегодня в селе Троицкое в Сунженском районе Ингушетии объявлена контртеррористическая операция.
Два предполагаемых участника незаконных вооруженных формирований убиты в зоне проведения контртеррористической операции в селе Троицкое, написал со ссылкой на источник в правоохранительных органах Ингушетии ТАСС.
Личности убитых устанавливаются, приводит сообщение информированного источника "Интерфакс".
О погибших или пострадавших со стороны силовиков не сообщается.
Материалы с ежемесячными, квартальными и годовыми подсчетами жертв вооруженного конфликта в регионах Северного Кавказа "Кавказский узел" собрал в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв". Статистика за год представляется также в виде инфографики.