23 августа 2020, 09:24

Режим КТО объявлен в ингушском селе

Оперативный штаб объявил о режиме контртеррористической операции в селе Троицкое в Сунженском районе.

Как писал "Кавказский узел", с вечера 6 августа в Назрани и в селе Сагопши Малгобекского района проходила контртеррористическая операция. Во время боестолкновения в Ингушетии был убит один предполагаемый боевик, потерь среди силовиков нет, сообщил источник в силовых структурах. Перестрелке в Назрани в 2020 году предшествовали три спецоперации в Сунженском районе.

Режим контртеррористической операции введен в селе Троицкое сегодня с 8.00 мск, приводит сообщение оперативного штаба Ингушетии "Интерфакс".  "На территории сельского поселения действует ряд ограничений", - цитирует сотрудника штаба агентство.

В оперштабе попросили граждан "сохранять спокойствие, не допускать хаоса и массовых беспорядков, а также вмешательства в действия правоохранительных органов".

Материалы с ежемесячными, квартальными и годовыми подсчетами жертв вооруженного конфликта в регионах Северного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв". Статистика за год представляется также в виде инфографики.

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Ингушетии спецопераций, взрывов, вооруженных инцидентов и похищений людей.

Примечание:

"В ходе спецоперации в Ингушетии убит один человек", "Схрон с боеприпасами и взрывчаткой обнаружен в Чечне", "Правозащитники указали на провалы в расследовании убийства Мачаликашвили".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Реклама
Лента новостей

23 августа 2020, 10:42

23 августа 2020, 09:57

23 августа 2020, 08:59

23 августа 2020, 08:00

23 августа 2020, 06:52

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи