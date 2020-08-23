Режим КТО объявлен в ингушском селе

23 августа 2020, 09:24

Оперативный штаб объявил о режиме контртеррористической операции в селе Троицкое в Сунженском районе.

Как писал "Кавказский узел", с вечера 6 августа в Назрани и в селе Сагопши Малгобекского района проходила контртеррористическая операция. Во время боестолкновения в Ингушетии был убит один предполагаемый боевик, потерь среди силовиков нет, сообщил источник в силовых структурах. Перестрелке в Назрани в 2020 году предшествовали три спецоперации в Сунженском районе.

Режим контртеррористической операции введен в селе Троицкое сегодня с 8.00 мск, приводит сообщение оперативного штаба Ингушетии "Интерфакс". "На территории сельского поселения действует ряд ограничений", - цитирует сотрудника штаба агентство.

В оперштабе попросили граждан "сохранять спокойствие, не допускать хаоса и массовых беспорядков, а также вмешательства в действия правоохранительных органов".

Материалы с ежемесячными, квартальными и годовыми подсчетами жертв вооруженного конфликта в регионах Северного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв". Статистика за год представляется также в виде инфографики.