Сотрудники силовых структур. Фото: пресс-служба Национального антитеррористического комитета http://nac.gov.ru/

07 августа 2020, 08:00

Спецоперация в Назрани стала четвертой в Ингушетии с начала года

Перестрелке в Назрани, в которой силовики убили предполагаемого боевика, в 2020 году предшествовали три спецоперации в Сунженском районе Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", с вечера 6 августа в Назрани и в селе Сагопши Малгобекского района проходила контртеррористическая операция. Во время боестолкновения в Ингушетии убит один предполагаемый боевик, потерь среди силовиков нет, сообщил источник в силовых структурах.

Контртеррористическая операция в Назрани стала четвертой спецоперацией силовиков в Ингушетии с начала года. Ранее, 30 мая, было объявлено о режиме контртеррористической операции в Сунже, в городе произошла перестрелка. Правоохранители взяли штурмом хозпостройку, в которой укрывалась вооруженная группа, сообщили после операции источники. В ходе столкновения силовики убили двух боевиков, сообщили источники в правоохранительных органах.

13 мая ингушские силовики начали операцию за рекой Асса в Сунженском районе, информировали муниципальные власти. В этих лесах на границе с Чечней силовики искали в лесах группировку боевиков Аслана Бютукаева.

4 марта в селе Алкун Сунженского района в ходе спецоперации был убит предполагаемый боевик, предположительно уроженец Дагестана.

Сообщения силовиков об участившихся спецоперациях в Ингушетии отражают реальное положение дел, а рост активности боевиков связан с распространением в России идеологии радикализма, предположили Сергей Гончаров и Геннадий Гудков.

Отметим, что в последний раз контртеррористическая операция в Назрани проводилась 8 июня 2018 года. В ходе спецоперации силовики блокировали двоих боевиков, которым было предложено сдаться. На предложение сложить оружие они открыли огонь, после чего один предполагаемый боевик был убит. Среди убитых оказалась женщина, а один из предполагаемых боевиков сдался, сообщили источники в правоохранительных органах. Убитые боевики готовили теракты на мусульманский праздник Ураза-байрам, заявил глава республики Юнус-Бек Евкуров. В результате спецоперации убиты двое парней и их мать, отец задержан, погиб силовик, рассказали очевидцы. 

Материалы с ежемесячными, квартальными и годовыми подсчетами жертв вооруженного конфликта в регионах Северного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв". Статистика за год представляется также в виде инфографики.

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Ингушетии спецопераций, взрывов, вооруженных инцидентов и похищений людей.

Примечание:

"ФСБ отчиталось о предотвращенном теракте в Ингушетии", "Глава Ингушетии отчитался о ликвидации терроризма вопреки росту числа жертв", "Ингушские силовики привлекли генетиков к опознанию смертника".

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