Силовики взяли штурмом укрытие боевиков в Сунже

30 мая 2020, 17:51

Сопротивление силовикам вооруженной группы людей в Сунже подавлено, сообщили источники.

Как писал "Кавказский узел", оперативный штаб объявил сегодня о режиме контртеррористической операции в Сунже, в городе произошла перестрелка.

Произошло боестолкновение силовиков с вооруженной группой, активная часть операции уже завершена, сообщил источник. "Сопротивление боевиков подавлено, силовики осматривают территорию постройки, в которой они укрывались", - привел слова собственного источника "Интерфакс".

"В ходе КТО в Ингушетии блокирована группа бандитов", - говорится на сайте Национального антитеррористического комитета по состоянию на 17.51 мск 30 мая. Информации о завершении спецоперации там к этому времени не появилось.

В ходе перестрелки в Сунже произошел пожар, сообщил Telegram-канал Mash, разместив видео с поднимающимся над домами черным дымом. За кадром слышны выстрелы.

В зоне КТО загорелась мастерская, сейчас ее тушат, передал в 16.59 мск информацию источника в оперативных службах ТАСС. Источник издания в правоохранительных органах подтвердил, что активная фаза спецоперации завершена. Об убитых и раненых в ходе КТО источники не сообщили.

Ранее в мае правозащитники Магомед Муцольгов и Тимур Акиев, а также пользователи Instagram высказали мнение, что в Ингушетии не осталось активных членов вооруженного подполья.

"Кавказский узел" регулярно обновляет хронику происходящих в Ингушетии спецопераций, взрывов, вооруженных инцидентов и похищений людей.