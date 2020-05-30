30 мая 2020, 17:51

Силовики взяли штурмом укрытие боевиков в Сунже

Сопротивление силовикам вооруженной группы людей в Сунже подавлено, сообщили источники.

Как писал "Кавказский узел", оперативный штаб объявил сегодня о режиме контртеррористической операции в Сунже, в городе произошла перестрелка.

Скриншот видео с места проведения КТО в Сунже 30 мая 2020 года, https://t.me/breakingmash/18330Произошло боестолкновение силовиков с вооруженной группой, активная часть операции уже завершена, сообщил источник. "Сопротивление боевиков подавлено, силовики осматривают территорию постройки, в которой они укрывались", - привел слова собственного источника "Интерфакс".

"В ходе КТО в Ингушетии блокирована группа бандитов", - говорится на сайте Национального антитеррористического комитета по состоянию на 17.51 мск 30 мая. Информации о завершении спецоперации там к этому времени не появилось.

В ходе перестрелки в Сунже произошел пожар, сообщил Telegram-канал Mash, разместив видео с поднимающимся над домами черным дымом. За кадром слышны выстрелы.

В зоне КТО загорелась мастерская, сейчас ее тушат, передал в 16.59 мск информацию источника в оперативных службах ТАСС. Источник издания в правоохранительных органах подтвердил, что активная фаза спецоперации завершена. Об убитых и раненых в ходе КТО источники не сообщили.

Ранее в мае правозащитники Магомед Муцольгов и Тимур Акиев, а также пользователи Instagram высказали мнение, что в Ингушетии не осталось активных членов вооруженного подполья.

"Кавказский узел" регулярно обновляет хронику происходящих в Ингушетии спецопераций, взрывов, вооруженных инцидентов и похищений людей.

Примечание:

"Два тайника с боеприпасами найдены в Чечне и Дагестане", "Два схрона боевиков уничтожены в горах Чечни", "Тайник с оружием уничтожен в Чечне".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

30 мая 2020, 18:25

30 мая 2020, 17:17

30 мая 2020, 16:17

30 мая 2020, 16:10

30 мая 2020, 15:57

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи